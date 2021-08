Trong cuộc điện đàm ngày 25-8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý làm việc cùng nhau để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh từ Afghanistan, tờ South China Morning Post đưa tin.



Đây cũng là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul.



Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Trong cuộc điện đàm, ông Tập nói Trung Quốc "tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, theo đuổi chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan và luôn đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết chính trị vấn đề Afghanistan".



Ngoài ra, ông Tập cũng nói với ông Putin rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các quốc gia khác, bao gồm cả Nga, để khuyến khích tất cả các bên ở Afghanistan xây dựng một cấu trúc chính trị bao trùm, tách rời khỏi các nhóm khủng bố, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã.



Tổng thống Putin cho biết ông đồng ý với quan điểm của Bắc Kinh và cho biết họ có thể làm việc cùng nhau để giúp ổn định tình hình ở Afghanistan.



"Trung Quốc và Nga có thể hợp tác để chống khủng bố, ngăn chặn buôn lậu ma túy, ngăn chặn nguy cơ an ninh lan rộng ở Afghanistan, chống lại sự can thiệp từ các lực lượng bên ngoài và duy trì an ninh và ổn định trong khu vực" - ông Putin nói.



Những phát biểu của ông Tập trước ông Putin là những bình luận công khai đầu tiên của ông về Afghanistan kể từ khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương, hợp tác nghiên cứu vaccine và nhiều lĩnh vực quan tâm chung của hai nước.

