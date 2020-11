Ông Trump vượt lên ấn tượng ở nhiều bang quan trọng

Theo thống kê từ đài Fox News, kết quả bầu cử sơ bộ của ứng viên Cộng hòa – Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục tăng ấn tượng, trong khi kết quả của ứng viên Dân chủ - cựu Tổng thống Joe Biden đang có phần chững lại.



Fox News đưa con số thống kê mới nhất cho thấy ông Biden được 133 phiếu đại cử tri, chỉ tăng bốn phiếu so với gần hai tiếng trước. Trong khi đó con số đại cử tri của ông Trump gần hai tiếng trước là 94 thì giờ đã là 115.



Số thống kê mới nhất của Fox News

Thời điểm ông Biden được 91 phiếu đại cử tri hơn hai tiếng trước thì ông Trump mới có 56 phiếu.

Ngoài duy trì tăng phiếu đại cử tri ông Trump đang dẫn trước ông Biden về số phiếu phổ thông (ông Trump được 37,8 triệu so với 36,4 triệu của ông Biden).



Kiểm đếm phiếu bầu ở TP Denver, bang Colorado (Mỹ) ngày 3-11. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Về cục diện các bang, hai ứng viên chia nhau dẫn trước. Tuy nhiên ông Trump dẫn trước nhiều bang hơn đông phiếu đại cử tri hơn, so với ông Biden.



Ông Trump đang dẫn trước ở nhiều bang chiến địa quan trọng như Florida (29 phiếu đại cử tri, được dự đoán thắng chung cuộc); Texas (38 phiếu ĐCT); Pennsylvania (20 phiếu); Ohio (18 phiếu ĐCT); Wisconsin (10 phiếu đại cử tri); Georgia (16 phiếu đại cử tri); Michigan (16 phiếu đại cử tri); South Carolina (9 phiếu ĐCT); North Carolina (15 phiếu ĐCT); Virginia (15 phiếu ĐCT); Indiana (11 phiếu ĐCT); Tennesse (11 phiếu ĐCT); Missouri (10 phiếu ĐCT); Lousiana (8 phiếu ĐCT); Utah (6 phiếu); Mississippi (6 phiếu ĐCT); Kansas (6 phiếu).

Ông Biden đang dẫn trước ở New York (29 phiếu đại cử tri); Illinois (20 phiếu ĐCT); New Jersey (14 phiếu); Massachussettes (11 phiếu); Arizona (11 phiếu ĐCT); Minnesota (10 phiếu); Maryland (10 phiếu); Colorado (9 phiếu ĐCT); Connecticut (7 phiếu); Iowa (6 phiếu ĐCT); New Mexico (5 phiếu ĐCT); New Hampshire (4 phiếu); Rhode Island (4 phiếu); Montana (3 phiếu ĐCT), thủ đô Washington D.C. (3 phiếu); Vermont (3 phiếu); Delaware (3 phiếu).

Kết quả sẽ còn thay đổi một khi có thêm lá phiếu được kiểm.