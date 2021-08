Ngày 16-8, Hội đồng An ninh Quốc gia Pakistan (NSC) cho biết nước này kêu gọi tất cả các bên Afghanistan tôn trọng nhân quyền và đảm bảo lãnh thổ Afghanistan không được sử dụng để chống lại các quốc gia khác, theo hãng tin Al Jazeera.



"NSC nhắc lại lập trường của Pakistan rằng không bao giờ có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Afghanistan" - theo tuyên bố đưa ra sau cuộc họp.





Các thành viên Taliban tại phủ tổng thống Afghanistan. Ảnh: AL JAZEERA

Tuyên bố cho biết quyết định tiếp tục rút quân của Tổng thống Mỹ Joe Biden là "một kết cục hợp lý cho cuộc xung đột này".



"Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải làm việc cùng nhau để đảm bảo một giải pháp chính trị mang tính bao trùm vì hòa bình, an ninh và phát triển lâu dài của Afghanistan và khu vực" - theo tuyên bố.



Trước đó, Pakistan cho biết các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này sẽ vẫn mở cửa để xử lý thị thực và hồ sơ cho việc hồi hương của người Pakistan, các nhà ngoại giao, nhà báo và nhân viên của các tổ chức quốc tế muốn rời khỏi Afghanistan.



Tuy nhiên, ngày 16-8, hãng hàng không quốc gia của Pakistan cho biết họ đã buộc phải đình chỉ tất cả các chuyến bay giữa Kabul và Islamabad do "tình hình an ninh không chắc chắn" tại Sân bay Quốc tế Kabul.



"Quyết định được đưa ra do tình trạng bất ổn cũng như thiếu hụt nhân viên sân bay tại sân bay Kabul, và sự hiện diện của đám đông người trên đường băng" - thông báo từ Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) cho biết.



Hãng này cho biết cả ba chuyến bay dự kiến chở khoảng 900 hành khách từ Kabul đến Islamabad ngày 16-8 đều bị hủy.