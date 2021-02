Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 9-2 tuyên bố đình chỉ mọi liên hệ cấp cao với Myanmar và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nhà lãnh đạo quân sự của nước này sau cuộc chính biến tại Myanmar.

Bà Ardern cũng cho biết chính quyền quân sự Myanmar sẽ không được tiếp nhận hay hưởng lợi từ các dự án thuộc chương trình viện trợ, trị giá khoảng 30 triệu USD từ năm 2018 đến năm 2021, của New Zealand.

“Thông điệp mạnh mẽ của New Zealand là chúng tôi sẽ làm những gì có thể từ New Zealand và một trong những điều chúng tôi sẽ làm là đình chỉ mọi liên hệ chính trị và quân sự cấp cao với Myanmar” - bà Ardern trao đổi với phóng viên 450 trong cuộc họp báo hôm 9-2.



Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta hôm 9-2 cho biết nước này không công nhận tính hợp pháp của chính phủ do quân đội lãnh đạo ở Myanmar và kêu gọi quân đội nước này ngay lập tức trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và khôi phục quyền lực dân sự.

Bà Mahuta cho biết chính phủ New Zealand cũng đã đồng ý thực hiện lệnh cấm đi lại đối với các nhà lãnh đạo quân đội Myanmar và cho biết sẽ chính thức hóa lệnh cấm trong tuần tới.

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing ngày 8-2 đã có bài phát biểu đầu tiên trên sóng truyền hình nước này sau khi quân đội nước này tiến hành chính biến hôm 1-2.

Trong bài phát biểu, ông Min Aung Hlaing nhắc lại các cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, cũng như cam kết chính quyền quân sự sẽ nỗ lực tiến hành một cuộc bầu cử tự do và công bằng để giao lại quyền lực cho những lực lượng chính trị được nhân dân chọn lựa.

Đây được xem là động thái của chính quyền quân sự Myanmar nhằm làm dịu các cuộc biểu tình phản đối cuộc chính biến tại nước này hôm 1-2, khiến Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và loạt quan chức chính phủ bị bắt giữ.

Theo tuyên bố của Liên Hợp Quốc (LHQ) cùng ngày, Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt vào ngày 12-2 để thảo luận về chính biến tại Myanmar hôm 1-2, khi quân đội bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và loạt quan chức chính phủ dân sự.