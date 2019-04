Sau 737 MAX, đến lượt Boeing 787 Dreamliner gặp vấn đề

Mới đây, trong một cuộc điều tra do tờ The New York Times tiến hành bằng cách tiếp cận các nguồn email trao đổi giữa các nhân viên, tài liệu nội bộ Boeing và hồ sơ của chính quyền liên bang, bức tranh toàn cảnh của các cơ sở sản xuất này cho thấy văn hoá sản xuất coi trọng năng suất hơn chất lượng của giới lãnh đạo tập đoàn khổng lồ này. Theo đó, trước nguy cơ sản xuất bị chậm lịch, Boeing đã thúc giục các kĩ sư cần nhanh chóng hoàn thành máy bay, kể cả khi việc đó sẽ khiến cho các chuyên gia không đủ thời gian kiểm tra lại và sửa chữa những lỗi kỹ thuật còn tồn đọng.



Một chiếc 787 Dreamliner đang được hoàn thiện tại một nhà máy đặt tại thành phố Charleston, bang Nam Carolina. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngoài ra, các nhân viên khi được phỏng vấn đã mô tả lại cả những khiếm khuyết ngay trong quy trình sản xuất cũng như việc họ không đủ thời gian để xử lý các mảnh vụn trong thân máy bay còn sót lại sau quá trình sản xuất.

Joseph Clayton, một thợ máy làm việc tại nhà máy này cho biết anh tìm thấy những mảnh vỡ “nằm cách hệ thống dây dẫn phía dưới buồng lái một cách nguy hiểm”. Tệ hơn, khi phàn nàn về những vi phạm trong an toàn lao động này lên bộ phận quản lý, những nhân viên bị đe doạ cho thôi việc nếu họ tiết lộ bất cứ điều gì hay báo cáo lên các cơ quan liên bang Mỹ.



"Là một người kiểm soát chất lượng tại Boeing, họ là chiếc lưới cuối cùng nhằm tránh cho bất kỳ sự cố nào xảy ra với công chúng. Về phần mình, tôi chưa từng một chiếc máy bay nào ra khỏi cơ sở này mà tôi dám lấy tên mình ra để bảo đảm nó an toàn cả." - John Barnett, một cựu quản lý chất lượng tại Boeing làm việc cho hãng này gần 30 năm, chia sẻ.

Một cựu nhân viên khác - Rich Mester tiết lộ ông từng tìm thấy ống keo, hạt và các vật liệu khác trong quá trình lắp ráp của máy bay Boeing.

Tuy vậy, trong một email thông báo gửi cho toàn bộ nhân viên của nhà máy, quản lý trưởng nhà máy tại Nam Carolina, ông Brad Zaback kịch liệt phản bác cuộc điều tra của The New York Times đã "vẽ một bức tranh sai lệch và không chính xác về chương trình cũng như về nhóm chúng ta tại cơ sở Boeing Nam Carolina. Bài báo đã sử dụng những thông tin sai lệch, xào nấu những câu chuyện và tin đồn cũ đã được giải đáp từ rất lâu rồi.”

Ông Zaback cũng cho biết trước đó tờ báo này đã từ chối lời mời đến tham quan trực tiếp nhà máy, đồng thời tiếp tục khẳng định “chất lượng là nền tảng của hãng” và cơ sở của ông “luôn cung cấp những máy bay với chất lượng tốt nhất.”

CEO của đơn vị Boeing's Commercial Airplanes thuộc tập đoàn Boeing, ông Kevin McAllister mới đây cũng đã lên tiếng bảo vệ cho các nhân sự tại cơ sở sản xuất 787 Dreamliner, nói rằng “Tôi rất tự hào về nỗ lực tuyệt vời nhằm bảo đảm chất lượng của những nhân sự tại đây và tôi ủng hộ những gì họ đã và đang làm mỗi ngày.”

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 4-2019, Không quân Mỹ đã ngừng tiếp nhận máy bay chở dầu KC-46 do Boeing sản xuất sau khi tìm thấy mảnh vỡ bên trong một số máy bay ở các nhà máy đặt tại bang Washington nước này. Một số máy bay này sau đó đã được gửi lại nhà máy Boeing để kiểm tra vào tuần trước. Boeing 737 MAX sắp trở lại bầu trời? (PLO)- Hãng Boeing phải tích cực làm việc để hoàn chỉnh bản sửa mới nhất với dòng Boeing 737 MAX trước khi nộp bản chính thức, giới chức Mỹ thông báo ngày 1-4.