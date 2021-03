Thống đốc Dân chủ bang New York Andrew Cuomo đang đối mặt nguy cơ bị sa thải và bị luận tội sau khi xuất hiện nhiều báo cáo cáo buộc nhà lãnh đạo bang có hành vi quấy rối tình dục, hãng tin Sputnik đưa tin.

Các cáo buộc chống lại ông Cuomo chỉ ra rằng ông ta đã đưa ra những nhận xét không phù hợp về tình dục với một số cựu trợ lý, thậm chí còn hỏi một phụ nữ rằng liệu cô ấy có quan hệ với đàn ông lớn tuổi hơn hay không.

Cuối ngày 11-3, Hội đồng lập pháp bang New York thông báo rằng họ đã thực hiện các bước đầu tiên để bắt đầu các thủ tục nhằm tiến hành “cuộc điều tra luận tội” xung quanh những bê bối của Thống đốc Andrew Cuomo trong thời gian gần đây.



Thống đốc Dân chủ bang New York Andrew Cuomo. Ảnh: GETTY IMAGES

Chủ tịch Hội đồng lập pháp bang New York Carl Heastie thông báo rằng ông đã ủy quyền cho Ủy ban Tư pháp về việc mở cuộc điều tra luận tội đối với ông Cuomo. Ông Heastie nhấn mạnh rằng cơ quan này sẽ xem xét cả các cáo buộc quấy rối tình dục và cố tình cách ly các bệnh nhân nhiễm COVID-19 bên trong các viện dưỡng lão, dẫn đến số ca tử vong lên tới mức kỷ lục ở tiểu bang này.

“Những ghi nhận về các cáo buộc liên quan đến Thống đốc New York là rất nghiêm trọng. Ủy ban sẽ có thẩm quyền phỏng vấn nhân chứng, ra trát hầu tòa và đánh giá bằng chứng, như những gì được Hiến pháp bang New York quy định” - ông Heastie tuyên bố.

‘Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Charles Lavine và các thành viên của ủy ban sẽ tiến hành một cuộc điều tra khẩn trương, đầy đủ và kỹ lưỡng” - ông Heastie nói thêm.

Cuộc điều tra sẽ do nghị sĩ Dân chủ Lavine dẫn đầu và "sẽ không can thiệp" vào cuộc điều tra độc lập đang được thực hiện bởi Tổng chưởng lý New York Letitia James, theo thông cáo.

Cho đến nay, hơn một nửa số nhà lập pháp của bang đã kêu gọi ông Cuomo từ chức trước những cáo buộc quấy rối tình dục ngày càng gia tăng. Ông Cuomo đã thách thức tuyên bố trên, cho rằng điều này "phản dân chủ". Ông khẳng định “không đời nào từ chức”.

"Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc mà người dân bang New York đã bầu tôi ra để làm” - ông Cuomo nói.

Mới đây nhất, ít nhất 6 người phụ nữ, phần lớn là các cựu trợ lý của ông Cuomo, đã công khai tố cáo Thống đốc New York có những hành vi quấy rối tình dục đối với họ.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio lên tiếng thúc giục ông Cuomo từ chức khi xuất hiện người thứ sáu tố cáo ông Cuomo có hành vi quấy rối tình dục. Vào thời điểm đó, ông Blasio gọi các cáo buộc này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và "đáng kinh tởm."

"Ông ấy không còn có thể giữ chức thống đốc nữa" - thị trưởng nhận định.