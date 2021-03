Hôm 24-3, Facebook cho biết họ đã chặn một nhóm tin tặc ở Trung Quốc vì nhóm này đã sử dụng nền tảng công nghệ này để lan truyền mã độc vào thiết bị điện tử của những người Duy Ngô Nhĩ hải ngoại để giám sát họ, kênh Channel News Asia đưa tin.

Facebook cho biết các nhóm tin tặc có tên là Earth Empusa hay Evil Eye. Mục tiêu tấn công của nhóm là các nhà hoạt động xã hội, nhà báo và những nhà bất đồng chính kiến chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ - một nhóm dân tộc Hồi giáo đang bị quản thúc ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Facebook cho biết có khoảng dưới 500 mục tiêu bị tin tặc nhắm đến. Phần lớn trong số này là người Duy Ngô Nhĩ nhưng họ chủ yếu sống ở các quốc gia nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Mỹ, Syria, Australia và Canada.

Theo báo cáo của gã khổng lồ công nghệ, tin tặc sử dụng nền tảng Facebook để chia sẻ liên kết dẫn đến các trang web độc hại chứ không chia sẻ trực tiếp phần mềm độc hại trên Facebook.



Biểu tượng Facebook trên điện thoại di động. Ảnh: REUTERS

Facebook còn cho biết nhóm tin tặc đã sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo, giả danh các nhà báo, sinh viên, những người ủng hộ nhân quyền hay thành viên của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ để xây dựng lòng tin với các mục tiêu và lừa các mục tiêu này nhấp vào các liên kết độc hại và sau đó, phần mềm gián điệp sẽ được tự động cài trên thiết bị của họ.

Theo Facebook, tin tặc đã lập các trang web độc hại bằng cách sử dụng các miền giống như các trang web tin tức nổi tiếng của người Duy Ngô Nhĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, Facebook cũng phát hiện các trang web do nhóm này tạo ra giống với cửa hàng ứng dụng Android chứa các ứng dụng liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ, như ứng dụng cầu nguyện và ứng dụng từ điển. Tuy nhiên, những ứng dụng này cũng đều chứa phần mềm độc hại.

Qua điều tra, Facebook cho biết họ đã phát hiện ra hai công ty công nghệ Trung Quốc là Beijing Best United Technology Co Ltd (Best Lh) và Dalian 9Rush Technology Co Ltd (9Rush) đã phát triển công cụ Android do nhóm này triển khai.

Facebook cho biết họ đã xóa khoảng 100 tài khoản giả mạo của nhóm tin tặc, chặn việc chia sẻ các liên kết độc hại và thông báo cho những người là mục tiêu của nhóm tin tặc.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về báo cáo của Facebook.

Phát hiện của Facebook diễn ra trong khi các nước phương Tây đang tìm cách buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ. Các nước phương Tây cho rằng Trung Quốc đã phạm tội diệt chủng cộng đồng thiểu số này.

Tuy nhiên, Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc của phương Tây và khẳng định các trại của họ là nơi đào tạo nghề và để chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Liên Hợp Quốc ước tính có tới 1 triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các trại Tân Cương.