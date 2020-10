Tổng thống ‘rắn tay’ Erdogan khó yên khi đối đầu Mỹ lẫn Nga

Giải thích hành động của ông Erdogan Theo chuyên gia Konstantin Sivkov về các vấn đề quân đội Nga, ông Erdogan can dự vào xung đột giữa Azerbaijan và Armenia sau sự thất bại ở đông Địa Trung Hải và điều này không khó hiểu. Theo New York Times, ông Erdogan ngày càng tăng độ quyết liệt một phần cũng là phản ứng với thực tế thay đổi động lực toàn cầu, đặc biệt từ sự thu giảm vai trò của Mỹ ở khu vực, sự chia rẽ sâu sắc trong Liên minh châu Âu và cuộc nội chiến ở Syria vốn sát biên giới TNK. Tờ báo này cho rằng sự gia tăng hiện diện quân sự ở nước ngoài cho thấy chính sách ngoại giao chiến hạm của ông Erdogan, và nhà lãnh đạo này tin rằng hành động này sẽ mang lại uy tín cho ông khi sánh vai đối thoại với các nước lớn. Nhà phân tích TNK Sinan Ulgen cho rằng việc các nước quay lưng với TNK là hậu quả của chính sách đối ngoại quyết liệt hơn, mâu thuẫn hơn và hiếu chiến hơn của chính TNK. Theo ông, “tất cả điều này không xảy ra chỉ trong một đêm” mà nó “mất 10 năm để đến nước này”. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng một phần do EU và đặc biệt là Mỹ đã quản lý không tốt quan hệ với TNK.