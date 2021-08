Ngày 6-8, Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Tổng thống Joe Biden ngỏ ý cung cấp "nơi trú ẩn an toàn" tạm thời ở Mỹ cho cư dân Hong Kong để giúp họ tránh các ảnh hưởng của Bắc Kinh, theo tờ South China Morning Post.



Đồng thời, phía Trung Quốc cũng lên tiếng yêu cầu Mỹ từ bỏ "âm mưu chống lại Trung Quốc và khuấy động tình hình ở Hong Kong", đồng thời cáo buộc Mỹ bôi nhọ luật an ninh do Bắc Kinh áp đặt lên thành phố.





Văn phòng Văn phòng đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong. Ảnh: WARTON LI

Tuyên bố cứng rắn của Văn phòng Văn phòng đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cũng nhấn mạnh Bắc Kinh kiên quyết phản đối sự can thiệp của nước ngoài và kêu gọi Mỹ từ bỏ kế hoạch của mình càng sớm càng tốt.



Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi ông Biden ký sắc lệnh cho phép hàng nghìn cư dân Hong Kong ở lại Mỹ để tránh các tác động của luật an ninh quốc gia.



Sắc lệnh của ông Biden ký ngày 5-8 yêu cầu Bộ An ninh Nội địa cấp cho cư dân Hong Kong "nơi trú ẩn an toàn" trong 18 tháng, cho phép họ làm việc ở Mỹ, cũng như xem xét đình chỉ các hạn chế đối với những sinh viên có thị thực F-1.