Ngoài nguồn cung, các nước nghèo còn nhiều cái khó khác về vaccine

Hôm 4-8, Tổng giám đốc WHO Tedros chỉ ra rằng hơn 80% trong hơn 4 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 đã được triển khai được dùng để tiêm cho người dân ở các nước có thu nhập cao hoặc trung bình-cao. Tỉ lệ tiêm chủng trên 100 dân ở các nước giàu đã vượt mức 100 liều, trong khi tỉ lệ tương ứng ở các nước nghèo chỉ là 1,5 liều. WHO lo ngại thế giới không thể hoàn thành mục tiêu tới cuối tháng 9, ít nhất 10% dân số mỗi nước sẽ được chủng ngừa. Tháng trước, Giám đốc WHO khu vực châu Phi - ông Matshidiso Moeti nói rằng châu lục này cần tăng 3-5 lần năng lực triển khai vaccine. Khảo sát của WHO cho thấy 31% số quốc gia châu Phi (11 nước) có hơn một nửa số huyện có lỗ hổng trong dây chuyền bảo quản vaccine. Chưa kể các loại vaccine của Pfizer hay Moderna - cần bảo quản lạnh sâu -20 tới -70 độ C, các loại vaccine chỉ cần giữ trong tủ lạnh thông thường như của AstraZeneca hay Johnson&Johnson cũng gặp khó ở châu Phi - vùng hạ Sahara khi chỉ 28% số cơ sở y tế ở khu vực này có được nguồn điện ổn định, theo tạp chí The Africa Report. Ít nhất hai nước châu Phi là Malawi và Nam Sudan đã tiêu hủy hàng chục ngàn liều vaccine ngừa COVID-19 do hết hạn. Theo AFP, Malawi đổ lỗi các chiến dịch tuyên truyền chống lại vaccine đã cản trở chiến dịch tiêm chủng ở nước này, trong khi Nam Sudan là một trong những nước có chỉ số phát triển con người (HDI) thấp nhất thế giới với hệ thống y tế nghèo nàn và còn chìm trong bất ổn và bạo lực.