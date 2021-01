Trung Quốc cảnh báo Đài Loan: 'Độc lập nghĩa là chiến tranh'

Sau khi tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan trong thời gian gần đây, hôm 28-1, Trung Quốc cảnh báo vùng lãnh thổ này rằng “độc lập nghĩa là chiến tranh” và các lực lượng vũ trang của nước này đang hành động để đáp trả sự khiêu khích và can thiệp của nước ngoài.



Nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vẫy tay với người ủng hộ sau khi bỏ phiếu tại Đài Bắc (Đài Loan) ngày 11-1-2020. Ảnh: How Hwee Young/EPA



Theo kênh Channel News Asia, Trung Quốc tin rằng chính quyền được bầu một cách dân chủ của Đài Loan đang đưa hòn đảo tiến tới tuyên bố độc lập chính thức, dẫu nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhiều lần nói rằng họ đã là một quốc gia độc lập với tên gọi chính thức là Trung Hoa Dân Quốc.

Tại cuộc họp báo hàng tháng hôm 28-1, khi được hỏi về các hoạt động gần đây của không quân Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc.

“Các hoạt động quân sự do quân đội Trung Quốc tiến hành ở eo biển Đài Loan là những hoạt động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia” – ông Ngô nói.

“Những hoạt động này là sự phản ứng nghiêm túc trước sự can thiệp từ bên ngoài và sự khiêu khích của lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan” – ông Ngô nói thêm.

Ông Ngô nói một số người ở Đài Loan đang tìm kiếm độc lập cho vùng lãnh thổ này.

“Chúng tôi cảnh báo những thành phần đòi độc lập ở Đài Loan: Những ai đùa với lửa sẽ tự thiêu chính mình và độc lập của Đài Loan nghĩa là chiến tranh”, ông Ngô nhấn mạnh.

Đài Loan cho biết 13 máy bay ném bom và tiêm kích Trung Quốc hôm 23-1 xâm phạm phần phía tây nam vùng nhân dạng phòng không của Đài Loan và hòn đảo đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát.

Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh ly khai chờ thống nhất và không loại bỏ khả năng thống nhất bằng vũ lực. Trung Quốc ngày càng lo ngại trước sự ủng hộ ngày càng tăng của Mỹ dành cho Đài Loan, đặc biệt là dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.