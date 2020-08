Theo đài Channel News Asia, hôm 12-8, Bắc Kinh cảnh báo Washington "đừng đùa với lửa" sau khi phái đoàn Mỹ kết thúc chuyến thăm lịch sử đến Đài Loan.



Bắc Kinh đã vô cùng tức giận với chuyến thăm cấp cao nhất của Washington trong nhiều thập niên tới Đài Loan. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung tuột dốc kỷ lục trong một loạt vấn đề từ thương mại đến quân sự và đại dịch COVID-19.



Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: AFP

Trong chuyến thăm ba ngày đến Đài Loan, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar đã chỉ trích cách Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19 và đến thăm đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch.



Cả Washington và Đài Bắc đều nhìn nhận chuyến đi của ông Azar là một cơ hội để học hỏi từ thành công của Đài Loan trong cuộc chiến chống COVID-19. Hòn đảo này có chưa đến 500 ca nhiễm COVID-19 với chỉ bảy ca tử vong, so với hơn 160.000 ca ở Mỹ.



Ngoài ra, chuyến thăm cũng là cách mà Washington chọc giận Bắc Kinh vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thể hiện đường lối cứng rắn chống Trung Quốc nhằm củng cố khả năng tái đắc cử vào tháng 11 tới.



"Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan với tư cách là một người bạn cũng như đối tác của mình trong các vấn đề an ninh, kinh tế và chăm sóc sức khỏe" - ông Azar nói với các phóng viên sau khi thăm nhà máy sản xuất khẩu trang trước khi trở về nước ngày 12-8.



Ông cũng chỉ trích việc Bắc Kinh ngăn chặn Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới.



Hôm 12-8, Bắc Kinh đã chỉ trích chuyến thăm và nói rằng họ "kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan dưới bất kỳ lý do nào".



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết: “Mỹ ngừng việc nuôi ảo tưởng có thể can thiệp vào những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Đùa với lửa có ngày sẽ bỏng tay”.



Ông Triệu cũng nhắc nhở các nhà chức trách Đài Loan không nên phụ dựa vào sự hỗ trợ của nước ngoài để ‘theo đuổi độc lập’. Con đường này chỉ dẫn đến ngõ cụt".



Bắc Kinh khẳng định Đài Loan - quốc gia được tự trị từ năm 1949 - là một phần của "một Trung Quốc" và thề sẽ phản ứng bằng vũ lực nếu nước này tuyên bố độc lập.



Ngày 10-8, nhằm phản đối chuyến thăm của ông Azar, Trung Quốc đã điều hai máy bay J-10 và J-11 tiến vào eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, các tên lửa đất đối không của Đài Loan đã lập tức chặn hai máy bay này.