Trung Quốc chịu trách nhiệm chính điều tra nguồn gốc COVID-19

Một thành viên trong nhóm điều tra thuộc Tổ chức y tế Thế giới (WHO) nói với hãng tin AFP rằng họ đến Vũ Hán để điều tra về COVID-19 chứ không phải để chứng minh quốc gia nào có tội khi để lây lan dịch bệnh COVID-19.



Một năm trước, sau khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, đại dịch COVID-19 đã càn quét thế giới, gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe khắp toàn cầu.



Dự kiến các nhà điều tra của WHO sẽ đến Trung Quốc vào tháng 1-2021. Ông Fabian Leendertz từ Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh trung ương của Đức cho biết họ đã tiến hành nhiều cuộc họp hiệu quả với đồng nghiệp Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc điều tra.

"Ấn tượng của tôi vào lúc này là người Trung Quốc thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu những gì đã xảy ra" - ông Leendertz cho biết.



Ông Leendertz, 48 tuổi, là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm lây từ động vật, thuộc nhóm 10 nhà khoa học lỗi lạc được WHO giao nhiệm vụ tìm ra nguồn gốc của dịch COVID-19 và cách mà nó đã lây nhiễm từ động vật sang người.

Chuyên gia Trung Quốc sẽ thực hiện chính công việc điều tra

Một năm sau khi ổ dịch đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, nhóm nhà khoa học của WHO sẽ đến Trung Quốc từ năm đến sáu tuần để tiến hành cuộc điều tra. Trong số 10 nhà khoa học kể trên, có sự đồng hành của ông Peter Ben Embarek, một chuyên gia của WHO về an toàn thực phẩm và bệnh truyền nhiễm từ động vật.



Chuyên gia WHO không tin chắc rằng mình sẽ điều tra ngọn ngành nguồn gốc dịch bệnh COVID-19. Ảnh: REUTERS/CNA

“Đây không phải là việc tìm ra một quốc gia có tội hay một cơ quan có tội. Đây là việc tìm hiểu những gì đã xảy ra để tránh điều đó tái hiện trong tương lai và để giảm thiểu rủi ro" - ông Leendertz nói.



Ông Leendertz cũng nói rằng việc virus lây nhiễm từ động vật sang người vẫn diễn ra hàng năm, trên khắp thế giới.

"Thật không may mắn khi đây là một loại virus khó chịu như vậy" - nhà khoa học người Đức cho hay.

“Chúng tôi đang bắt đầu ở Vũ Hán vì đây là nơi có dữ liệu đầu tiên vững chắc nhất về dịch bệnh. Từ đó, chúng tôi sẽ lần theo các chứng cứ để tiếp tục tìm hiểu ở những nơi khác" - ông Leendertz cho biết và nói thêm rằng tất cả các con đường vẫn mở về mặt phân tích khoa học.



Một nhà dịch tễ học và một chuyên gia sức khỏe động vật của WHO đã đến Trung Quốc vào tháng 7 năm nay để xác định phạm vi cuộc điều tra quốc tế rộng lớn hơn. Đến cuối tháng 10, 10 chuyên gia của WHO đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến thường xuyên với các nhà khoa học Trung Quốc để họp bàn về việc tổ chức cuộc điều tra.

Ông Leendertz cũng cảnh báo rằng "chúng ta không nên kỳ vọng rằng sau chuyến sang Trung Quốc vào tháng Giêng, nhóm sẽ trở lại với kết quả chính xác". Tuy nhiên, ông hy vọng nhóm nghiên cứu trở về từ Trung Quốc sẽ có một "kế hoạch cụ thể" cho giai đoạn hai của cuộc điều tra. Trong đó sẽ xem xét những kế hoạch cần thiết để xác định chính xác việc lây truyền virus từ động vật sang người.

Ông Leendertz cũng giải thích rằng "phần lớn nhất" của công việc sẽ do các chuyên gia Trung Quốc thực hiện. Nhiệm vụ quốc tế là "ở đó để hỗ trợ họ và mang lại sự minh bạch cho phần còn lại của thế giới".

Tập trung điều tra khu chợ Vũ Hán

Trong khi nhiều nhà khoa học vẫn tin rằng dơi là loài vật chủ ban đầu mang virus SARS-CoV-2, thì loài vật trung gian giữa dơi và người vẫn chưa được biết đến.



Các nhà khoa học sẽ tập trung điều tra nguồn gốc virus từ chợ hải sản Vũ Hán. Ảnh: AFP/CNA

Ông Leendertz cho biết nhóm nghiên cứu sẽ "quay ngược thời gian" bằng cách kiểm tra các mẫu bệnh phẩm khác nhau do chính quyền Trung Quốc lưu trữ và bộ sưu tập huyết thanh từ những người hiến máu để xem mọi người có tiếp xúc với virus trước khi ổ dịch đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12 năm 2019 hay không.

Một cách tiếp cận khác sẽ tập trung vào chợ hải sản Vũ Hán, nơi diễn ra hoạt động mua bán động vật hoang dã thường xuyên. Chuyên gia về dịch tễ học cho biết ông "khá chắc chắn rằng bằng cách nào đó chúng tôi sẽ tìm ra được điều gì đã xảy ra".