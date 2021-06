Trung Quốc đã phản ứng gay gắt với đề xuất của Nhật về việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho Đài Loan, cho rằng việc hỗ trợ vaccine không nên là một công cụ chính trị.

Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi hôm 28-5 cho biết chính phủ nước này đang xem xét cung cấp thêm vaccine ngừa COVID-19 cho các quốc gia và lãnh thổ khác, bao gồm Đài Loan.



người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: EL PAIS



“Đài Loan đã hỗ trợ chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau và ngay lập tức quyên góp tiền hỗ trợ trong trận động đất lớn ở miền đông Nhật cách đây 10 năm trước” – ông Motegi nói trong một cuộc họp báo, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Phản ứng với thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 31-5 nói rằng Nhật thậm chí không thể đảm bảo cho người dân của mình đủ vaccine vào lúc này. Ông Uông cho biết các phương tiện truyền thông và nhiều người, bao gồm cả những người ở Đài Loan, đã “nghi ngờ” về lời đề nghị này, theo đài NHK.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Uông nhấn mạnh việc hỗ trợ vaccine nên trở lại mục đích ban đầu là cứu sống và không bị sử dụng như một công cụ phục vụ lợi ích chính trị.

Đáp trả cáo buộc của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn rằng Trung Quốc đã ngăn chặn thỏa thuận của hòn đảo này với một nhà sản xuất vaccine nước ngoài, ông Uông cho biết Bắc Kinh đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ Đài Loan.