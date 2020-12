Trung Quốc ‘quân sự hoá’ hải cảnh, các nước cần làm gì?

“Nhận thức về hải vực” (MDA) là gì?

Hiểu nôm na, MDA theo đề xuất của chuyên gia Poling là sự nhận thức một cách hiệu quả đối với tất cả lĩnh vực liên quan tới tất cả không gian biển và kề cận biển, vốn có thể tạo ảnh hưởng đối với an ninh, an toàn, môi trường và kinh tế.

Việc nhận thức tình hình hàng hải rõ ràng hơn sẽ giúp các nước ra quyết định tốt hơn trước các vấn đề cụ thể, trái lại sẽ dễ gặp rủi ro. Ví dụ, một số chuyên gia cho rằng việc Philippines để mất bãi cạn Scarborough vào tay TQ năm 2012 xuất phát từ việc Manila thiếu thông tin và hình ảnh thực địa, từ đó đánh giá chưa đúng tình hình, thế nên đã có quyết định sai lầm. Nếu có MDA tốt thì có thể họ đã không để mất Scarborough vào tay Bắc Kinh.





Mỹ đưa cảnh sát biển đến Thái Bình Dương đối trọng TQ?

Theo tạp chí The Economist, Mỹ ngày càng lo lắng về vai trò ngày một gia tăng của hải cảnh TQ. Năm ngoái, một đô đốc Mỹ có ý rằng nếu xảy ra đụng độ với tàu hải cảnh TQ, lực lượng hải quân Mỹ sẽ ứng xử với lực lượng hải cảnh TQ như ứng xử với tàu hải quân của họ. Có chuyên gia nhận định tàu hải cảnh TQ bản chất là “tàu hải quân được sơn màu trắng”. Hồi tháng 10-2020, phía Mỹ cho biết họ tìm kiếm các khả năng triển khai tàu cảnh sát biển của Mỹ đến lãnh thổ Samoa và nếu thuận lợi, họ sẽ mở rộng sự hiện diện ra nam Thái Bình Dương. Mục tiêu của Mỹ là chống lại các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát, cũng như các hoạt động quấy rối các tàu thuyền nước ngoài mà TQ thực hiện.