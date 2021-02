Trung Quốc sẽ ra sao nếu Mỹ giảm hiện diện ở châu Á - TBD?

Tờ South China Morning Post ngày 3-2 dẫn báo cáo của Tổ chức nghiên cứu Rand Corporation cho biết những người ủng hộ việc Mỹ giảm hiện diện quân sự ở nước ngoài tin rằng Trung Quốc "khó có thể hung hăng đến mức không thể ngăn cản" nếu chiến lược này được thông qua.



Mỹ nên giảm hiện diện ở nước ngoài?

Cụ thể, báo cáo của Rand Corporation cho thấy "những người theo chủ nghĩa hiện thực này đánh giá rằng Nga và Iran là những quốc gia tương đối yếu và sẽ không thể thống trị các khu vực của họ".



Mặc dù những người ủng hộ sự kiềm chế tin rằng Trung Quốc có nhiều khả năng hơn, nhưng họ vẫn lạc quan về khả năng của các cường quốc địa phương trong việc hạn chế sự thống trị của Trung Quốc ở Đông Á.



Lính Mỹ ở Afghanistan năm 2018. Ảnh: ARMY STAFF SGT. CAITLYN BYRNE

Cũng theo báo cáo, những người ủng hộ chiến lược kiềm chế dự đoán Trung Quốc sẽ tiếp tục thể hiện tham vọng khi nước này đang trong giai đoạn trỗi dậy, nhưng không gây hấn hoặc hung hăng một cách rõ ràng.



Các nhà nghiên cứu cho biết những người ủng hộ cách tiếp cận này tin rằng chỉ một số diễn biến có thể đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và họ ủng hộ việc Washington ít can thiệp quân sự hơn ở nước ngoài. Đa phần những người này hy vọng Mỹ giảm quân số ở nước ngoài và cải tổ hoặc từ bỏ một số cam kết an ninh ở đây.



Trong phần báo cáo về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, báo cáo cho biết có một số trường hợp mà những người ủng hộ kiềm chế sẽ ủng hộ việc sử dụng vũ lực để bảo vệ lợi ích của Mỹ.



Họ tin rằng mặc dù Mỹ nên duy trì khả năng quân sự của mình để ngăn Trung Quốc thống trị các nước láng giềng, nhưng việc cố gắng kiềm chế Trung Quốc có thể dẫn đến xung đột không cần thiết.



Ngoài ra, những người này cũng cho rằng châu Âu có ít mối đe dọa đối với lợi ích chiến lược của Mỹ vì khả năng thống trị lục địa của Nga bị hạn chế. Đồng thời, họ cho rằng Washington nên giảm quân số ở đây để hạn chế nguy cơ bị kéo vào các cuộc xung đột khác.

Khó áp dụng với chính quyền ông Biden



Bà Miranda Priebe, giám đốc Rand Corporation cho biết mục đích chính của báo cáo không phải là đánh giá xem những lập luận này có đúng hay không hay liệu việc áp dụng một chiến lược như vậy có được khuyến khích hay không.



"Thay vào đó, chúng tôi ủng hộ những người ủng hộ việc kiềm chế theo các điều khoản của riêng họ và giải thích các chính sách an ninh khu vực của Mỹ sẽ thay đổi như thế nào nếu các đề xuất của họ được thông qua" - bà nói.



Tuy nhiên, ông Liu Weidong, một chuyên gia về các vấn đề Mỹ từ Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden khó có thể áp dụng cách tiếp cận này.



"Ông Biden và nhóm của ông ấy nhiều lý tưởng hơn so với ông Trump. Ví dụ, ông ấy rất quan tâm đến biến đổi khí hậu, một vấn đề không có tác động trực tiếp đến sự phát triển hiện tại của Mỹ" - ông Liu nói.

"Và ông Biden muốn thúc đẩy hơn nữa nhân quyền và ủng hộ các nền dân chủ trên toàn thế giới, và báo cáo này rõ ràng không phù hợp với chính quyền của ông ấy, đặc biệt khi cho rằng mạnh mẽ chống lại Trung Quốc gần như là một sự đồng thuận ở Washington" - ông nói thêm.



Ông Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc tại ĐHLondon, nói rằng: "Trong khi chính quyền ông Biden sẽ không tiếp cận liều lĩnh và thất thường như chính quyền người tiền nhiệm, ông vẫn sẽ mạnh tay với Trung Quốc, cho phép hai bên tìm hiểu hợp tác, nhưng sẽ không đồng ý với các điều khoản của Bắc Kinh".