Truyền thông cánh hữu Mỹ vẫn nói ông Trump thắng cử

Vào ngày 20-1, các tổ chức truyền thông cánh hữu Mỹ liên tục loan truyền những thông tin sai lệch về cuộc bầu cử năm 2020, các thuyết âm mưu về gian lận bầu cử quy mô lớn cùng với một số dự đoán về xung đột chính trị trong những tháng sắp tới, theo báo The New York Times.



Mạng lưới truyền hình One America News (OAN) - không chiếu bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống Joe Biden hay những lời tuyên thệ của ông.

Thay vào đó, người xem đã thấy một phân đoạn dài theo kiểu phim tài liệu có tên "Trump: Di sản của một người yêu nước".



Ông Pearson Sharp - bình luận viên của OAN - chỉ tâng bốc về cựu Tổng thống Donald Trump trong khi đưa ra những thông tin sai sự thật về hành vi gian lận cử tri.



Phóng viên mạng lưới truyền hình One America News. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Sharp cho rằng ông Trump không thể bị ông Biden đánh bại do đã giành chiến thắng ở bang Ohio và nắm giữ số phiếu bầu ở nhiều quận hơn ông Biden.



“Và bằng cách nào đó, chúng ta vẫn còn tin rằng ông Biden nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử” - ông Sharp nói.



Sau đó, ông Sharp đã kêu gọi những người ủng hộ ông Trump: “Giờ đây, cuộc chiến của ông Trump có được tiếp tục hay không sẽ phụ thuộc vào người dân Mỹ. Nếu không thể chiến thắng, mọi thành quả của chúng ta sẽ dần mất đi”.



Bà Chanel Rion, phóng viên của OAN tại Nhà Trắng, đã mô tả lời chia tay của ông Trump từ căn cứ không quân Andrews vào sáng 20-1 là "một lời tạm biệt tạm thời."



“Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu” - bà Rion nói.



Trên kênh Newsmax TV, các bình luận viên và khách mời không ít lần phủ nhận tổng thống mới.



Một người gọi sự hiện diện của quân đội nhằm ngăn chặn cuộc nổi dậy khác từ những người ủng hộ ông Trump ở thủ đô Washington, D.C. là "nỗ lực nhằm trấn áp tiếng nói của người dân Mỹ".