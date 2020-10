Theo tờ Express (Anh) ngày 6-10, các quan chức quân đội Anh đề xuất đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông trong bối cảnh quân đội nước này đang muốn tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực đầy biến động này.



Hiện tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trị giá hơn 4,1 tỉ USD đang dẫn đầu các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở biển Bắc.



Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Ảnh: PA

Ngày càng có nhiều đề xuất cho rằng Anh nên gửi tàu sân bay nặng 65.000 tấn này tới châu Á - nơi Trung Quốc và nhiều nước láng giềng đang mắc kẹt trong một loạt tranh chấp lãnh thổ ngày càng gay gắt, trong khi Mỹ tăng hiện diện quân sự để ngăn chặn Trung Quốc trong khu vực.



Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã gợi ý các nhà lãnh đạo quân đội nước này triển khai HMS Queen Elizabeth đến Biển Đông để thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải cùng với Mỹ và các đồng minh châu Âu.



Ông Wallace nói: "Vị trí của Anh thời hậu Brexit là những người hỗ trợ và tập hợp quốc phòng tuyệt vời, và tàu sân bay của chúng ta sẽ đóng vai trò như vậy". Ông cho biết bằng cách cho tàu sân bay đến Biển Đông, Anh có thể cùng các đối tác của mình "duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông" - điều mà tất cả các nước châu Âu đều đồng ý.



Sự hiện diện ngày càng dày đặc của Trung Quốc luôn là mục tiêu của các nhà lãnh đạo quân sự phương Tây để mắt tới.



Vào tuần trước, dù không trực tiếp đề cập Trung Quốc, người đứng đầu quân đội Anh - Tướng Sir Mark Carleton-Smith đã ám chỉ về khả năng bành trướng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua việc thiết lập một "chỗ đứng vững chắc" ở Brunei. Đồng thời, ông nói rằng quân đội Anh cần một "sự hiện diện lâu dài hơn" ở châu Á.



Tướng Carleton-Smith cho biết sự hiện diện lâu dài hơn của Anh trong khu vực sẽ "thay đổi cục diện, giúp trấn an các đồng minh và răn đe đối thủ".



Theo Phó Đề đốc Steve Moorhouse - Chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh và từng chỉ huy tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, tàu HMS Queen Elizabeth là "hiện thân của sức mạnh hàng hải" và là trọng tâm của hải quân Anh khi được trang bị các công nghệ hiện đại và mạnh.



"Được trang bị các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và dưới sự bảo vệ của một vòng vây gồm các tàu khu trục, khinh hạm, trực thăng và tàu ngầm tiên tiến, HMS Queen Elizabeth có thể tấn công từ trên biển vào bất kỳ thời điểm cũng như địa điểm nào" - ông nói.



Đồng thời, ông cho biết Anh sẵn sàng cùng với các đồng minh NATO chiến đấu và chiến thắng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.