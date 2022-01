Gặp Phó Tổng thống Ukraine Olga Stefanishyna hôm 10-1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới Nga rằng họ sẽ phải trả giá rất đắt, cả về chính trị và kinh tế, nếu sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Ukraine. Theo hãng tin AFP Châu Âu cảnh giác khi Mỹ - Nga đối thoại về an ninh khu vực Trong lúc các quan chức Mỹ và Nga chuẩn bị bước vào đàm phán, nhiều quan chức ngoại giao liên tục tuyên bố rằng bất cứ thỏa thuận nào mà hai phía Mỹ - Nga bàn thảo đều cần có ý kiến của các nước châu Âu cũng như Ukraine, theo hãng tin Reuters. Phát biểu trên kênh CNews hôm 9-1, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho rằng phía Nga đang tìm cách chia rẽ các nước phương Tây, bằng việc kiên quyết chỉ đàm phán với Mỹ mà gạt bỏ các nước châu Âu sang một bên và điều này là không thể chấp nhận được. Trước đó, trong cuộc họp báo chung nhân dịp Pháp giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến tương lai cấu trúc an ninh tại châu Âu cũng không được phép vắng mặt các nước ở đây. Điều này cũng đã được Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell làm rõ trong chuyến thăm đến biên giới Ukraine vào đầu tuần trước. Theo đó, ông khẳng định sẽ không có an ninh tại châu Âu nếu không có an ninh cho Ukraine và mọi cuộc thảo luận về an ninh châu Âu đều phải có sự góp mặt của EU và Ukraine. Bất cứ thảo luận nào về Ukraine cũng đều cần phải có sự góp mặt trước tiên của Ukraine.