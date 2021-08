Nhiều thách thức Theo Times of Israel, vaccine dạng viên uống có thể đóng vai trò là liều bổ sung cho các loại vaccine dạng tiêm hiện nay, giữa lúc giới y tế kêu gọi triển khai tiêm liều bổ sung. Tuy nhiên, việc sản xuất vaccine dạng viên uống cũng gặp một số trở ngại. Theo một bài bình luận đăng trên tạp chí The Lancet hồi tháng 3, các quốc gia có thu nhập cao không “thực sự quan tâm” đến việc phát triển vaccine chịu nhiệt. Lý do các nước này không phải lo đến khả năng bảo quản lạnh vaccine ở nước mình. Do đó, chúng không được các nhà sản xuất và các nhà tài trợ đặt làm ưu tiên, dù nhu cầu này từ các nước có thu nhập thấp và trung bình là có thật. Bên cạnh đó, theo hãng tin AFP, tới thời điểm hiện tại không có nhiều loại vaccine dạng viên uống được phát triển thành công, bởi các thành phần hoạt tính khó có thể tồn tại trong suốt quá trình tiêu hóa. Về trở ngại này, Oramed tin rằng hãng có thể vượt qua bằng cách thiết kế viên nang chịu được môi trường acid cao trong ruột. Hãng đã phát minh công nghệ này trước đây, chế tạo một viên uống insulin trị tiểu đường thay vì tiêm như thông thường. Viên nang của thuốc uống insulin này do nhà hóa sinh Avram Hershko (đoạt giải Nobel) - thành viên ban cố vấn khoa học của Oramed phát triển, có một lớp phủ bảo vệ đặc biệt giúp viên thuốc chậm bị phân hủy trong ruột. Thuốc giải phóng các phân tử được gọi là chất ức chế protease ngăn chặn các enzym trong ruột non phá vỡ insulin, cũng như giải phóng một chất tăng cường hấp thu để giúp insulin đi vào máu. Kết quả thử nghiệm các giai đoạn 1, 2 của viên uống đều khả quan và hiện thuốc đang được kê cho hàng trăm bệnh nhân tiểu đường tại Mỹ trong giai đoạn thử nghiệm cuối, kết quả dự kiến có vào tháng 9-2022. Oramed lấy công nghệ viên nang từ sản phẩm insulin dạng uống và sử dụng nó cho vaccine COVID-19 dạng uống. Một điều nữa, không ít người băn khoăn về rủi ro khi người dân dễ dàng mua và uống vaccine mà không cần tới cơ quan y tế để được tiêm và được giám sát phản ứng sau tiêm. Tuy nhiên, TS Tucker tin tưởng công nghệ mới sẽ giúp người dùng vaccine dạng viên ít phải bị sốt hay các tác dụng phụ hơn so với vaccine dạng tiêm. Tạp chí Discover dẫn lời nhà khoa học kỹ thuật miễn dịch Harvinder Singh Gill tại ĐH Công nghệ Texas (Mỹ) cho rằng rất hiếm khi xảy ra việc các mầm bệnh - đã bị giết hoặc bị phá vỡ một phần được đưa vào viên vaccine để cơ thể tạo khả năng miễn dịch - trong viên vaccine có đủ sức khiến người uống bị bệnh. Dù khẳng định rủi ro này nhỏ nhưng ông Gill vẫn cho biết chính rủi ro này đang thúc đẩy các nhà phát triển vaccine dạng viên uống tìm ra các công nghệ khác nữa để có thể cung cấp miễn dịch an toàn qua đường ruột.