Video: Nổ lớn phá hủy toàn bộ trung tâm thương mại ở Nga

TP Vladikavkaz ở phía nam nước Nga sáng 12-2 rung chuyển do một vụ nổ lớn, khiến một trung tâm thương mại tan hoang và nhà chức trách phải khẩn trưowng tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát.

Hãng tin RIA Novostin đưa tin vụ nổ xảy ra vào lúc 7 giờ 24 phút sáng 12-2 (giờ Nga). Cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết vụ nổ xảy ra do các bình oxy được cất giữ dưới tầng hầm của tòa nhà, nơi có siêu thị cùng các cửa hàng khác.

Video lan truyền trên mạng cho thấy lực lượng cứu hộ cẩn thận kiểm tra đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Chủ một tiệm vàng tại trung tâm kể lại ông đang làm việc lúc vụ nổ xảy ra và vụ nổ khiến ông ngã nhào. Tuy nhiên, ông sau đó may mắn thoát khỏi đống đổ nát.

Phó thủ tướng Irbek Tomaev của Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania, nơi có thủ đô là Vladikavkaz cho biết dường như không xảy ra trường hợp bị thương nghiêm trọng.

“Hiện tại, các hoạt động cứu hộ tiếp tục diễn ra, khu vực và đống đổ nát đang được làm sạch. Không có thương vong nào được báo cáo” – ông nói với báo giới khi đó.

Các nhà điều tra đã mở cuộc điều tra nhằm xác định xem có bất kỳ hành động sai trái hình sự nào dẫn tới vụ nổ hay không.

Những năm trước, TP Vladikavkaz chứng kiến một loạt các cuộc tấn công khủng bố, trong đó có vụ đánh bom tự sát ở khu chợ trung tâm năm 2010 khiến ít nhất 17 người chết và hơn 160 người bị thương.

Tháng 6-2020, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã phá tan cuộc tấn công do nhóm khủng bố liên hệ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên kế hoạch. Giới chức đã tìm thấy một quả bom tự chế.