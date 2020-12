Vụ tấn công mạng, Mỹ không đóng vai nạn nhân

Mỹ muốn Ngũ nhãn ra tuyên bố vụ tấn công mạng

Ngày 23-12, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien có cuộc gọi với những người đồng cấp trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo quốc tế Ngũ nhãn (Five Eyes, gồm năm nước Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand).

Theo đài CNN, cuộc gọi với mục đích thảo luận về vụ tấn công mạng nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ mà nước này nghi là do Nga đứng sau. Trong cuộc gọi này, phía Mỹ đã đề xuất một tuyên bố chung lên án vụ việc.

Một trong những nguồn tin của Ngũ nhãn cho biết tuyên bố chung mà ông O’Brien đề xuất đang được xem xét. Vẫn chưa rõ liệu tuyên bố sẽ có bất kỳ sự lên án nào nhắm vào Nga hay không trong trường hợp văn bản này được thông qua.