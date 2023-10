Ronaldo thuyết phục Mourinho thay đổi quyết định thành công

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 10-10. HLV Jose Mourinho của AS Roma đã nói về mong muốn chuyển đến Saudi Pro League làm việc trong tương lai, mặc dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng từ chối lời đề nghị hấp dẫn biến ông thành HLV nhận lương cao nhất lịch sử bóng đá từ Saudi Arabia vào mùa hè vừa qua.

Ten Hag nghe theo lời khuyên của Sir Alex Ferguson, MU nhắm 2 thần đồng Brazil (PLO)- Erik ten Hag nghe theo lời khuyên chuyển nhượng của Sir Alex Ferguson khi hai thần đồng người Brazil được Manchester United nhắm đến.

Jose Mourinho đã tuyên bố rằng việc Cristiano Ronaldo chuyển đến Saudi Arabia hồi đầu năm nay đã thôi thúc ông cân nhắc chuyển đến quốc gia Trung Đông này trong bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Lời đề nghị điên rồ nhất lịch sử

Trước đó, Jose Mourinho khẳng định ông đã nhận “được lời đề nghị lớn nhất và điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá dành cho một HLV”. Theo đó, Al Hilal, nơi Neymar đang đầu quân đã gửi lời đề nghị với mức lương 50 triệu bảng Anh/năm đến Mourinho nhưng ông từ chối. Tuy nhiên, việc Ronaldo chuyển đến Al Nassr vào tháng 1 đã thúc đẩy Mourinho thay đổi quyết định.

Ronaldo đã tạo nên bước ngoặt mới cho bóng đá Saudi Arabia kể từ khi anh đến Al Nassr. ẢNH: GETTY

Mourinho đã đạt được thành công trong hai năm dẫn dắt AS Roma. Trong mùa đầu tiên, ông giúp AS Roma vô địch Europa Conference League, còn mùa thứ hai, đội lọt vào chung kết Europa League thua Sevilla đau đớn sau loạt sút luân lưu. Bất chấp điều đó, tương lai của Mourinho trong mùa thứ ba tại AS Roma vẫn bất ổn do đội thi đấu không tốt tại Serie A.

Trong khi đó, siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là cầu thủ “nổ phát súng” đầu tiên trong làn sóng các danh thủ bóng đá ở châu Âu chuyển sang Saudi Arabia. Ronaldo rời Manchester United đến Al Nassr vào tháng giêng.

Ngay sau đó, giải Saudi Pro League chứng kiến sự xuất hiện của những siêu sao như đương kim quả bóng vàng thế giới Karim Benzema, Neymar, N’Golo Kane, Sadio Mane, Roberto Firmino, Alex Telles, Ruben Neves, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Jordan Henderson và HLV Steven Gerrard.

Saudi Pro League còn suýt chút nữa có được bộ đôi Lionel Messi và Kylian Mbappe nếu hai siêu sao này không từ chối. Jose Mourinho hiện là một thành viên trong ban lãnh đạo học viện thể thao Mahd của Saudi Arabia. Ông đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt 1 CLB của Saudi Arabia sau khi rời AS Roma.

Hồi đầu tháng, Jose Mourinho cho biết: “Trong kỳ nghỉ, tôi đã nhận được lời đề nghị lớn nhất và điên rồ nhất mà một huấn luyện viên từng nhận được trong lịch sử bóng đá. Và tôi đã từ chối. Tôi làm vậy vì tôi đã hứa với các cầu thủ của mình, tôi đã hứa với người hâm mộ và tôi đã hứa với chủ sở hữu câu lạc bộ AS Roma”.

Jose Mourinho khẳng định ông sẽ đến Saudi Pro League trong tương lai. ẢNH: GETTY

Ronaldo thuyết phục Mourinho thay đổi quyết định thành công

Tuy nhiên, bây giờ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói chuyện với kênh truyền hình MBC Egypt (thuộc sở hữu của Tập đoàn MBC Saudi), trong đó ông bày tỏ mong muốn chuyển đến Saudi Arabia trong tương lai: “Tôi sẽ đến Saudi Arabia vào thời gian rảnh rỗi. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ làm việc ở đó.

Tôi không biết khi nào, nhưng tôi khá chắc chắn về điều đó. Không ai biết tương lai, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm điều này (làm việc ở Saudi Arabia). Cánh cửa ở Saudi Arabia luôn mở đối với tôi. Tôi muốn cảm nhận được điều đó và phát triển sự nghiệp ở đó”.

Jose Mourinho tiếp tục nói rằng, việc Cristiano Ronaldo chuyển đến quốc gia Trung Đông vào tháng 1 đã mang lại cho ông nguồn cảm hứng để xem xét tương lai của chính mình khi chuyển đến Saudi Arabia, nơi mà trước đó ông đã nghi ngờ về việc các ngôi sao từ trời Âu sẽ chuyển đến đó.

Ronaldo đã thuyết phục được Mourinho đến Saudi Arabia làm việc, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. ẢNH: MIRROR

Jose Mourinho nói thêm: “Cristiano Ronaldo là người đầu tiên đến đó và đưa ra một góc nhìn khác ngay lập tức. Các cầu thủ lúc đầu nghĩ rằng đó là “màn trình diễn của một người” (Ronaldo), nhưng vào mùa hè, họ nhận ra rằng mọi thứ đang thực sự thay đổi.

Nhiều cầu thủ, không chỉ ở giai đoạn cuối của sự nghiệp của họ, mà cả một số cầu thủ ở những năm đẹp nhất trong sự nghiệp của họ đã đến Saudi Arabia. Sự cạnh tranh ở đây là có thật, không chỉ ở giải quốc nội Saudi Arabia, mà cả AFC Champions League cũng rất thú vị”.

Ronaldo thay đổi kế hoạch giải nghệ để theo đuổi giấc mơ của Messi (PLO)- Cristiano Ronaldo thay đổi kế hoạch giải nghệ để tiếp tục theo đuổi đối thủ Lionel Messi.

PHẠM QUANG