Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng cuối kỳ nghỉ lễ 2-9

Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay lượng khách đi lại bằng đường hàng không trên các đường bay du lịch và đường bay trục TP.HCM – Hà Nội giảm đáng kể.

Ghi nhận của phóng viên vào khung giờ sáng và trưa ngày 4-9, ngày cuối của kì nghỉ lễ, lượng khách quay lại TP.HCM và các tỉnh lân cận, qua sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông đúc.

Số số liệu thống kê từ sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy, ngày 4-9 khoảng 130.000 khách quay lại sau lễ, so với ngày thường lượng khách tăng nhẹ.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, chia sẻ do lượng khách rải đều trong ngày nên hạn chế ùn ứ khách tại sân bay, các phương tiện vào đón khách thuận lợi.

Lãnh đạo các sân bay du lịch như Phú Quốc, Đồng Hới cũng cho biết, lễ năm nay lượng khách khá trầm lắng, cá biệt Phú Quốc khách đi chơi lễ thấp hơn ngày thường.

Trong khi đường bay nội địa trầm lắng, thì một số đường bay quốc tế khá sôi động, trong đó đường bay Hàn Quốc hút khách dịp lễ. "So dịp lễ 30-4, lượng khách du lịch quốc tế không bằng, tuy nhiên do giá vé đường bay quốc tế hạ nhiệt nên một lượng lớn khách chọn đi các nước châu Á du lịch", đại diện Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thông tin.

Theo ghi nhận của PLO, dịp lễ, vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa giá ổn định. Chẳng hạn, chặng khứ hồi TP.HCM và Hà Nội đi Phú Quốc, luôn kín khách, vé giá cao thì năm nay vé hạ nhiệt, lượng khách đặt vé thấp so cùng kì, dù giá vé cận lễ giảm đáng kể nhưng lượng khách đặt vé không nhiều.

Chị Hoàng Vân, đại lý vé tại TP.HCM, thông tin, chiều bay Phú Quốc đi Hà Nội, vé 900.000- 1,3 triệu đồng, ngày 4-9; Phú Quốc – TP.HCM 1,2-1,8 triệu đồng.

PHONG ĐIỀN