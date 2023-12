Sản phụ bị vỡ tử cung khi sinh con thứ 4, mất nhiều máu

Ngày 11-12, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực điều trị cho một sản phụ bị vỡ tử cung, vỡ bàng quang, mất nhiều máu khi sinh con thứ 4.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-12, bệnh nhân LTC (38 tuổi, ngụ xã Ea Rốk, huyện Ea Súp), được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng vỡ tử cung, mất nhiều máu, nghi do băng huyết sau sinh.

Bà C đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TIẾN THOẠI

Qua thăm khám, bác sĩ xác định ngoài việc bị vỡ tử cung, bà C còn bị vỡ bàng quang. Do đó, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã báo động đỏ, tập trung nhân lực để mổ cấp cứu bà C.

Ca phẫu thuật cấp cứu bà C kéo dài từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 8-12. Các bác sĩ đã phải cắt tử cung toàn bộ, khâu phục hồi bàng quang, truyền 7 đơn vị hồng cầu, 11 đơn vị huyết tương để cứu bà C. Sau phẫu thuật, sức khỏe bà C đang dần hồi phục.

Một bác sĩ tại bệnh viện cho biết chỉ tính riêng từ thời điểm nhập viện, bà C đã mất hơn 2,6 lít máu.

Thông tin về sức khỏe con trai sản phụ C, bác sĩ Nguyễn Đức Toàn, khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh (Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên), cho biết cháu bé được chẩn đoán suy hô hấp độ bốn, nhiễm trùng huyết sơ sinh, theo dõi bệnh não thiếu ô xi. Sau ba ngày điều trị, sức khỏe cháu bé có cải thiện và đang được bác sĩ tích cực theo dõi.

Trao đổi với PLO, ông Phạm Thanh Hương (49 tuổi, chồng sản phụ C), cho biết kết quả trong quá trình khám thai định kỳ thể hiện vợ ông và thai nhi đều khỏe mạnh. Khi đến Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn chờ sinh, bác sĩ cũng đưa vợ ông đi siêu âm nhưng không phát hiện bất thường.

Khoảng 10 giờ ngày 8-12, vợ ông Hương vào phòng sinh. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, bác sĩ bế con trai ông Hương từ phòng sinh ra và bảo cháu bị ngạt nên phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Ông Hương hốt hoảng, hỏi vợ mình có sao không thì được bác sĩ trả lời “vẫn ổn”.

Ông Hương rất lo lắng khi vợ và con trai đang phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: TIẾN THOẠI

Thế nhưng, khi ông Hương và con trai vừa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thì người vợ cũng được chuyển lên để cấp cứu. “Chờ vợ con khỏe, tôi sẽ làm việc với Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn, làm rõ nguyên nhân”, ông Hương nói.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn, nhận định trường hợp của sản phụ C là một tai biến sản khoa. Đối với việc sản phụ C bị rách tử cung, người này cho biết chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, việc sản phụ C bị rách bàng quang, có thể do lỗi trong quá trình can thiệp bằng thủ thuật Forcep. Lãnh đạo này giải thích, trước khi vào phòng sinh, sức khỏe của sản phụ C bình thường, đo được tim thai. Trong quá trình bà C chuyển dạ, bác sĩ phát hiện thai suy, không có tim thai nên buộc phải can thiệp bằng kỹ thuật Forcep để kéo thai nhi ra. “Do không đo được tim thai nên quá trình can thiệp thủ thuật phải nhanh nhằm hồi sức kịp thời, tránh thai nhi bị chết não”, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn trao đổi. Người này nói thêm, qua rà soát hồ sơ, cán bộ y tế của đơn vị đã theo dõi, xử lý các tai biến kịp thời đối với sản phụ C. Dù vậy, sản phụ C vẫn xảy ra những sự cố ngoài mong muốn. Do đó, đơn vị sẽ phối hợp với gia đình sản phụ giải quyết các vấn đề liên quan khi có yêu cầu.

TIẾN THOẠI