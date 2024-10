Sẵn sàng cho Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ 14 17/10/2024 12:56

(PLO)- Đến nay, Ban tổ chức Liên hoan truyền hình, phát thanh công an nhân dân (CAND) lần thứ 14 đã nhận được hơn 760 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại khác nhau.

Sáng 17-10, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan truyền hình, phát thanh công an nhân dân (CAND) lần thứ 14.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng X04, Giám đốc Truyền hình CAND, cho biết liên hoan truyền hình, phát thanh CAND là hoạt động truyền thống của những người làm truyền hình, phát thanh CAND.

Chương trình do Bộ Công an phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ hai năm một lần. Cục truyền thông CAND là đơn vị thường trực tổ chức liên hoan và Công an tỉnh Khánh Hòa là đơn vị đăng cai tổ chức liên hoan lần thứ 14.

Theo Đại tá Tuấn, liên hoan lần này có chủ đề “Chuyển đổi - sáng tạo - bứt phá”, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23-10, tại Nhà Hát Đó - Libera Nha Trang, TP Nha Trang.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 20-10 và bế mạc vào đêm 23-10.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông CAND, trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh :XUÂN HOÁT

Theo Ban tổ chức, liên hoan lần này quy tụ gần 600 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng CAND đến từ 75 đoàn thuộc công an các đơn vị, địa phương và cơ quan báo chí, truyền thông ngoài CAND.

Đáng chú ý, liên hoan lần này ghi nhận con số kỷ lục về tác phẩm tham dự với hơn 760 sản phẩm các thể loại.

Liên hoan gồm nhiều thể loại như tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt, chuyên mục an ninh trật tự phát trên đài phát thanh, truyền hình địa phương, video nền tảng số,...

Liên hoan truyền hình CAND lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Đó - Libera Nha Trang. Ảnh: H. LINH

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức liên hoan, cho biết thành phần ban giám khảo là những nhà báo, nghệ sĩ có kinh nghiệm, uy tín trong các lĩnh vực. Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn, trao ba hạng mục giải thưởng, gồm vàng, bạc và bằng khen.

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ liên hoan sẽ có nhiều hoạt động, như lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua 13 kỳ liên hoan; tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí phát thanh, truyền hình, điện ảnh cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc công an các đơn vị, địa phương,...