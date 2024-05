Sao 'Titanic' qua đời 06/05/2024 15:42

Sáng 5-5 (giờ địa phương), nam diễn viên người Anh Bernard Hill, người nổi tiếng với vai diễn trong các bộ phim “Titanic” và “Chúa tể của những chiếc nhẫn” (Lord of the Rings) đã qua đời ở tuổi 80, tờ The New York Times đưa tin.

Công ty Lou Coulson Associates - công ty đại diện của diễn viên Bernard Hil - thông báo về sự ra đi của nam tài tử nhưng không tiết lộ nguyên nhân ông qua đời



Diễn viên Bernard Hill cùng diễn viên Leonardo DiCaprio trên phim trường Titanic năm 1997. Ảnh: REDDIT

Diễn viên Bernard Hill - sao 'Titanic' qua đời ở tuổi 80. Ảnh: BNO NEWS

Ông Bernard Hill đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả và các nhà phê bình vì kỹ năng diễn xuất trong nhiều vai diễn, thể loại phim khác nhau từ truyền hình đến điện ảnh.

Vai diễn làm nên tên tuổi của nam diễn viên phải kể đến là vai thuyền trưởng trong bom tấn Titanic (năm 1997) và vai vua Theoden trong các phần phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” ​​(năm 2002, 2003).

Theo The New York Times, diễn viên Bernard Hill sinh ngày 17-12-1944 tại Blackley, một thị trấn nhỏ ngoại ô TP Manchester (Anh). Ông lớn lên trong một gia đình nhiều đời làm thợ mỏ.

Khi còn là một thiếu niên, ông Bernard đã làm việc trong ngành xây dựng. Với niềm đam mê diễn xuất, chàng trai trẻ Bernard Hill đã bỏ việc và theo học trường kịch nghệ tại ĐH Bách khoa Manchester (nay là ĐH Manchester Metropolitan) và tốt nghiệp năm 1970.

Vai diễn đầu tiên của ông là trong bộ phim truyền hình “The Black Stuff” của đài BBC vào năm 1980.

Sau khi sao 'Titanic' qua đời, bà Lindsay Salt - giám đốc BBC Drama - đã gửi lời tri ân đến ông.

“Diễn viên Bernard Hill đã ghi dấu ấn trên màn ảnh với những vai diễn mang tính biểu tượng. Đó là minh chứng cho tài năng đáng kinh ngạc của ông ấy” - theo bà Salt.