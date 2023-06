Sắp hoàn thành 2 công trình cống ngăn mặn hơn 295 tỉ đồng ở Bến Tre

(PLO)- Hai công trình cống ngăn mặn ở thượng nguồn sông Ba Lai (Bến Tre) có tổng vốn đầu tư hơn 295 tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ ngăn được nước mặn từ sông Tiền và sông Hàm Luông vào sông Ba Lai.

Ngày 30-6, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thủy lợi 9 (Bộ NN&PTNT) cho biết hiện các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại để sớm hoàn thành hai công trình cống ngăn mặn Tân Phú và Bến Rớ ở thượng nguồn sông Ba Lai. Đây là các công trình thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre (Dự án JICA3) do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thủy lợi 9 làm chủ đầu tư.

Các công trình được xây dựng ở thượng nguồn sông Ba Lai thuộc các xã Tân Phú và Tiên Long, huyện Châu Thành. Tổng mức đầu tư các công trình này hơn 295 tỉ đồng từ vốn vay của Chính phủ Nhật Bản.

Theo đó các cống Tân Phú và Bến Rớ có cùng thiết kế hệ thống công trình thủy công, cửa van rộng 20m, cao 7m, kết hợp với cầu giao thông mặt cầu rộng 6m. Riêng hệ thống cống Tân Phú còn được bố trí thêm trạm bơm với 6 máy bơm công suất 20m3/giây.

Sau thời gian thi công đến nay, cống Tân Phú đạt tiến độ 94% khối lượng công trình và cống Bến Rớ đã đạt tiến độ 85% khối lượng công trình.

Dự kiến hai công trình này sẽ hoàn thành đi vào vận hành vào cuối tháng 8-2023 giúp địa phương chủ động phòng chống xâm nhập mặn từ sông Tiền và sông Hàm Luông vào phía thượng nguồn sông Ba Lai.

Trong tương lai, hai cống đập âu thuyền An Hóa trên sông Giao Hòa và cống Bến Tre trên sông Chẹt Sậy thuộc Dự án JICA 3 cũng sẽ được đầu tư xây dựng.

Các cống này cùng với cống Tân Phú, Bến Rớ và cống đập Ba Lai (ở hạ nguồn đã được vận hành từ năm 2002) đi vào vận hành sẽ khép kín hoàn toàn sông Ba Lai, tạo thành hồ chứa nước ngọt “khổng lồ” phục vụ nhu cầu sản xuất, nước sinh hoạt cho nhân dân vùng dự án trong điều kiện biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Dự án JICA 3, sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt năm 2017. Đây là dự án có quy mô lớn, toàn dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.191 tỉ đồng.

Dự án được triển khai xây dựng 8 cống gồm: Cống An Hóa, Thủ Cửu, Bến Tre, Tân Phú, Bến Rớ, Cái Quao, Vàm Nước Trong, Vàm Thơm trên địa bàn các huyện Châu Thành, Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và TP Bến Tre.

Theo ông Lê Văn Trường, Phó giám đốc Dự án JICA 3 cho biết, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc triển khai dự án có muộn hơn so với kế hoạch, trong khi dự án kéo dài giá cả vật liệu tăng cao, tỉ giá hối đoái đồng Yên của Nhật so với đồng Việt Nam có thay đổi dẫn đến dự án bị đội vốn hơn 1.400 tỉ đồng.

Hiện Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thủy lợi 9 đang báo cáo Bộ NN&PTNT và các cơ quan có thẩm quyền trình Chính phủ xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án để các công trình còn lại của dự án sẽ sớm được triển khai vào năm 2024.

Dự án JICA3 hoàn thành sẽ giúp tỉnh Bến Tre chủ động điều tiết nguồn nước đảm bảo sản xuất và dân sinh, đặc biệt trước xâm nhập mặn.

ĐÔNG HÀ