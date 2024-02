Sáp nhập huyện, xã: Bộ Công an khuyến cáo người dân đổi căn cước theo địa danh mới

Chiều 28-2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã.

Bộ Công an sẽ chạy lại toàn bộ hệ thống dữ liệu dân cư

Tại cuộc họp, đại diện đến từ Bộ Công an cho hay khi sắp xếp lại địa giới hành chính có thay đổi về tên gọi. Khi đó, một số trường thông tin của công dân sẽ thay đổi nên Bộ Công an sẽ chạy lại toàn bộ hệ thống dữ liệu dân cư, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp cũng như công dân.

“Việc này có một chút khó khăn nhưng thực hiện được”- đại diện Bộ Công an nói.

Thông tin thêm, ông cho hay quy định pháp luật không yêu cầu công dân phải đổi giấy tờ căn cước công dân. Tuy nhiên, để thuận tiện cho giao dịch, Bộ Công an khuyến cáo công dân nên đổi căn cước theo địa danh mới và người dân sẽ được miễn lệ phí.

Với một số trường thông tin ở giấy khai sinh như nơi sinh, quê quán, Bộ Công an cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp để chạy trên toàn hệ thống và đồng thời phối hợp với người dân để điều chỉnh cụ thể từng trường hợp.

Bộ Công an sẽ có chỉ đạo cụ thể sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp ĐVHC. Và để đảm bảo an ninh trật tự trước và trong quá trình sắp xếp ĐVHC, Bộ Công an sẽ tăng cường chỉ đạo công tác này với công an các địa phương.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy tính đến ngày 31-12-2023, tất cả 56/56 tỉnh, thành phố có ĐVHC cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành Trung ương liên quan, Bộ Nội vụ đã ban hành 56 văn bản tham gia ý kiến đối với phương án sắp xếp của các địa phương.

Hiện các địa phương đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp để tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp theo quy định để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Tổng số ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp là 50 đơn vị, gồm 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp, dự kiến giảm 14 đơn vị. Trong số ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp, các địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp 19 đơn vị do có yếu tố đặc thù.

Đối với cấp xã, tổng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị, gồm 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 619 đơn vị. Các địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là 515 đơn vị.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 phải hoàn thành trước tháng 10-2024 để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó cấp cơ sở thực hiện trong quý I-2025.

Phải tôn trọng ý kiến của cơ sở

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã nhằm làm cho bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Ông đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo cũng như của các địa phương trong việc hoàn thành khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn vừa qua.

Phó Thủ tướng ước lượng khoảng 60% nhiệm vụ đã được hoàn thành, nhưng những nhiệm vụ còn lại đều rất khó, nhạy cảm, đụng chạm đến chế độ, chính sách nên phải làm kỹ. Trong khi đó, thời gian còn lại không còn nhiều, việc này đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo phải tận tâm, cố gắng, tích cực hơn.

Tuy nhiên, ông đánh giá việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hiện nay có thuận lợi hơn so với đầu nhiệm kỳ do có kinh nghiệm hơn. Thậm chí, đã có 20 địa phương chủ động đề xuất sắp xếp địa giới hành chính cấp huyện để có dư địa phát triển. Các giải pháp đề ra cũng hài hoà hơn, tôn trọng kiến nghị hợp lý của cơ sở.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm nguyên tắc trong triển khai những công việc sắp tới. Theo đó, thủ tục cần rút gọn nhất có thể. Cái gì có thể cho nợ được thì cho nợ, với điều kiện đáp ứng được yêu cầu, còn nếu “dàn hàng ngang” thì trong 6 tháng sẽ làm không xong.

Nguyên tắc khác, theo Phó Thủ tướng, trường hợp nào “kẹt lắm”, chưa làm ngay được mới phải chuyển qua giai đoạn sau, nhưng hạn chế đến mức tối đa.

Ông cũng yêu cầu triển khai đồng thời những nhiệm vụ còn lại để bảo đảm tiến độ. Đặc biệt, phải tôn trọng ý kiến của cơ sở.

“Chúng ta không máy móc, vì sướng hay khổ là cơ sở chịu và việc triển khai như thế nào là ở dưới họ làm, còn trên này chỉ duyệt đề án, tức là xác nhận đề xuất từ cơ sở… Chúng ta cần phải tôn trọng anh em cơ sở, nếu không chúng ta sẽ thất bại”- Phó Thủ tướng nói.

