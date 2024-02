Sắp xét xử cựu công an Gò Vấp bị cáo buộc nhận hối lộ làm căn cước công dân 'dịch vụ'

Dự kiến ngày 12-3, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây làm căn cước công dân - CCCD “dịch vụ” ở Gò Vấp, TP.HCM mà báo Pháp Luật TP.HCM từng điều tra, phản ánh.

Bị cáo Lê Ngọc Minh (cựu công an - từng công tác tại Tổ cấp căn cước công dân của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (viết tắt CSQLHC về TTXH) - Công an quận Gò Vấp) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ theo điểm b và đ khoản 2 Điều 354 BLHS (khung hình phạt 7-15 năm tù).

Các bị cáo: Lê Minh Hiếu, Phạm Đăng Vinh, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Trần Nguyễn Lưu Đức Hòa bị đưa ra xét xử về tội môi giới hối lộ theo Điều 365 BLHS.

Vụ án này phóng viên báo Pháp luật TP.HCM từng điều tra, phản ánh. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, ngày 26-4-2022, ông THN - phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook “Hanh Vũ” (tên thật là Vũ Văn Hạnh) đăng tải nội dung “làm Căn cước công dân nhanh trong thời gian từ 3 đến 5 ngày”.

Ông THN liên hệ và được Hạnh báo giá làm CCCD 3.5 triệu đồng. Hạnh hẹn ông THN lúc 10 giờ ngày 28-4-2022 tại Đội CSQLHC về TTXH - Công an quận Gò Vấp để có người hướng dẫn làm nhanh CCCD.

Như thỏa thuận, ông THN đến nơi và gặp Lê Ngọc Minh để làm thủ tục cấp CCCD. Sau khi làm xong, Hạnh nhắn tin cho ông THN cho biết chiều 4-5-2022 sẽ nhận được CCCD gắn chip.

Phóng viên THN đã trình báo vụ việc làm CCCD nhanh sai quy định tại Công an quận Gò Vấp cho Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.

Báo Pháp luật TP.HCM đã có công văn gửi Công an TP.HCM để xử lý vụ việc theo quy định. Qua truy xét, Tổ thanh tra Công an TP.HCM đã mời Lê Ngọc Minh đến làm việc.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, Lê Ngọc Minh khai đã lợi dụng khe hở trong quản lý của Đội CSQLHC về TTXH để tự ý xen những trường hợp cá nhân nhận làm nhanh CCCD để nhận tiền với danh sách CCCD do Đội tiếp nhận và cùng chuyển dữ liệu về Cục C06 - Bộ Công an. Sau khi có kết quả C06 - Bộ Công an trả thẻ CCCD gắn chíp điện tử về cho Đội CSQLHC về TTXH thì Minh sẽ tìm những CCCD được nhờ làm nhanh để đưa lại cho các đối tượng môi giới trả cho người dân rồi nhận tiền.

Hành vi của Minh đã thực hiện sai phạm quy trình được quy định tại Thông tư 60/2021 của Bộ Công an quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Tính từ đầu tháng 1-2022 đến đầu tháng 5-2022, Minh đã có hành vi móc nối, liên hệ với Phạm Đăng Vinh, Lê Minh Hiếu, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Trần Nguyễn Lưu Đức Hòa môi giới nhận thông tin từ người dân thực hiện hành vi cấp CCCD nhanh để nhận tiền chia nhau tiêu xài.

Tính đến ngày bị phát hiện tổng số tiền Minh nhận hối lộ từ các đối tượng môi giới là 84.2 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, đối với những người dân nhờ và đưa tiền làm nhanh CCCD gắn chíp điện tử, bản thân những người dân này không nhận thức được việc đưa tiền để làm nhanh là sai quy định. Hành vi của họ tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm, không cần thiết phải xử lý hình sự, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp ra quyết định xử phạt hành chính.

