Sắp xử lại vụ vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỉ đồng 12/07/2024 15:09

(PLO)- VKSND TP Cần Thơ tiếp tục truy tố 6 bị can về tội vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại hơn 291 tỉ.

Nguồn tin PLO cho biết, TAND TP Cần Thơ đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) vào ngày 19-7 tới đây.

TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với 6 bị cáo trong vụ vi phạm quy định cho vay tại Argibank Cần Thơ hồi tháng 8-2022. Ảnh: NHẪN NAM

Sáu bị can tiếp tục bị truy tố gồm Lê Thanh Hải (cựu giám đốc), Trần Huy Liệu (cựu trưởng phòng tín dụng), Bùi Tuấn Anh (cán bộ tín dụng, cùng thuộc Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt.

Theo cáo trạng mới nhất, Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 khi Nhân biết và muốn vay tiền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản).

Đầu năm 2011, Nhân liên hệ với Liệu đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 63/2010.

Sau khi nghiên cứu Quyết định 63/2010 thì Liệu cho Nhân biết Nhân phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn, Liệu sẽ hướng dẫn và giúp cho Nhân được vay vốn tại Agribank Cần Thơ.

Đồng thời Liệu dẫn Nhân gặp Hải lúc này là Phó giám đốc Agribank Cần Thơ (từ cuối tháng 9-2011 là Giám đốc) để trao đổi, bàn bạc về việc vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63/2010, được Hải đồng ý và hứa giúp đỡ cho Nhân vay vốn.

Nhân thành lập xong Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam và lập hồ sơ Dự án “Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam” tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án; Liệu phân công Tuấn Anh phụ trách khoản vay…

Cáo trạng quy kết, Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện (không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân, chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường...), nhưng bị can Hải vẫn ký Hợp đồng tín dụng cho Công ty Tây Nam vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010.

Bị can Nhân cùng với các cán bộ Agribank Cần Thơ là các bị can Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam; giúp sức cho Nhân là hai bị can Thi, Đạt.

Các bị can Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010 sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi…

Từ đó, các bị can đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam tổng số tiền hơn 291 tỉ đồng.