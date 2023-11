Trong ngày 8-11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, vẫn đang lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc án mạng xảy ra tại địa bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân trong hẻm 7 đường 40 Hiệp Bình đang ngủ thì nghe tiếng la hét. Khi người dân mở cửa kiểm tra thì phát hiện một người đã tử vong với nhiều vết thương ở bụng do vật nhọn gây ra.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh LHS (33 tuổi, quê Hải Phòng) ở trọ tại khu vực đường Hiệp Bình.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TS

Vụ việc sau đó được Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, truy xét người liên quan.

Lực lượng Công an TP Thủ Đức đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông tên C (40 tuổi, quê Hải Phòng) ở trọ gần hiện trường án mạng. Công an cũng thu giữ một số vật dụng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo xác minh, nghi phạm và nạn nhân là bạn đồng hương, trước khi xảy ra án mạng cả hai có mâu thuẫn và sau đó xảy ra vụ việc.

TỰ SANG