Sát hại tình địch vì ghen ở Đồng Nai 29/05/2024 21:25

Tối 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Bình (TP Biên Hoà).

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh: Cắt từ camera.

Theo thông tin ban đầu, Lê Ngọc Tiến sống như vợ chồng với chị Tr (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) và có con chung 10 tuổi. Cả hai cùng thuê trọ ở phường An Bình để đi làm.

Tuy nhiên thời gian gần đây Tiến nghi ngờ chị Tr có quan hệ tình cảm với anh TMN (29 tuổi, quê Kiên Giang) nên ghen tuông.

Trước khi gây án Tiến nhiều lần điện thoại cho anh N dọa giết.

Chiều 29-5, Tiến biết được chị Tr đang ở phòng trọ của N tại phường An Bình nên đến tìm. Tại đây, Tiến tấn công bằng dao làm N tử vong.

Gây án xong, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện công an đang truy xét đồng phạm chở Tiến.