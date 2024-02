Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Phong (43 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long, Vĩnh Long) về tội giết người.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn vợ chồng, cuối tháng 12-2023 Phong và bà NVP ly hôn. Do còn tình cảm nên Phong vẫn muốn nối lại tình xưa nhưng bà P không đồng ý, Phong nảy sinh ý định giết vợ cũ rồi tự tử.

Nối lại tình cảm bất thành, Nguyễn Thanh Phong giết vợ cũ rồi uống thuốc sâu tự tử.

Phong đã chuẩn bị sẵn dao và thuốc trừ sâu. Sáng 23-1, Phong nhờ bà P mua thuốc giúp đem đến nhà.

Khi bà P mang thuốc đến, Phong dùng dao đâm vợ cũ nhiều nhát dẫn đến tử vong rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Sự việc sau đó được người thân phát hiện và đưa Phong đi cấp cứu.

Lời khai của nghi can giết người, cướp tài sản ở Trà Vinh (PLO)- Thê khai đến Trà Vinh để đi xin việc nhưng sau đó nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã ra tay với nạn nhân rồi cướp đi xe máy.

HẢI DƯƠNG - HỒ GIANG