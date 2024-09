SATRA định vị Thương xá TAX trên bản đồ du lịch TP.HCM 27/09/2024 09:00

Cửa hàng - điểm check-in thú vị

Đi dọc trên những con phố đắc địa tại quận 1, TP.HCM, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những dấu ấn đặc biệt ở mỗi cửa hàng của Thương xá Tax.

Nếu cửa hàng 74-74B Lê Lợi được phủ gam màu vàng, nâu chủ đạo tạo nên sự ấm cúng để du khách có thể dừng chân trốn nắng mưa và tận hưởng vị ngọt ngào của socola thì cửa hàng 107 Nguyễn Huệ đầy ắp nông sản Việt thơm ngon như trà atisô, bánh mứt đặc sản, thảo mộc, trái cây sấy dẻo…, tất cả được bài trí tinh tế bên cây hồng đỏ trĩu quả.

Trong khi đó, không gian tại 15-17 Phan Chu Trinh lại luôn thơm nức mùi café và bánh ngọt, tràn ngập đồ lưu niệm độc đáo, tinh xảo. Không kém cạnh, cửa hàng 45 Nguyễn Huệ lại nhộn nhịp không khí tươi vui của gen Z với các món ăn “thời thượng” hấp dẫn như gà rán, bánh gạo, cơm trộn, mì Ý…

Không gian tại cửa hàng Thương xá TAX 15-17 Phan Chu Trinh, quận 1, TP.HCM. Ảnh: SATRA

Bao gồm tới 7 cửa hàng nằm ở vị trí đắt giá như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi…, những con phố mà du khách không thể bỏ qua khi đặt chân đến thành phố, Thương xá Tax của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA) đứng trước nhiều cơ hội trong mục tiêu hút chân khách du lịch trong và ngoài nước, mở rộng kênh khách hàng, định vị và phát triển thương hiệu trên thị trường bán lẻ.

Theo đó, SATRA đã biến mỗi điểm bán của Thương xá Tax không chỉ là nơi cung cấp các sản phẩm hàng hoá chất lượng đa dạng mà còn là điểm du lịch ấn tượng được trang trí cầu kỳ trong từng chi tiết nhỏ theo đối tượng khách hàng mua sắm, không gian luôn toát lên sự hiện đại nhưng đậm dấu ấn riêng biệt của văn hoá Việt Nam.

Sáu tháng đầu năm nay, TP.HCM ghi nhận hơn 92 ngàn tỷ đồng doanh thu từ du lịch, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế tăng cao, ước đạt 2,6 triệu lượt, tăng tới 38% so với cùng kỳ. Đáng nói xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng lên ngôi. Được tận hưởng không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố, lê la vỉa hè hay được check in, trải nghiệm mua sắm đặc sản địa phương tại các cửa hàng bán lẻ là điều mà nhiều du khách nước ngoài muốn trải nghiệm tận hưởng.

‘Một dấu thăng đẹp của thành phố’

Với du lịch, xu hướng tìm kiếm cái mới và lạ là không có giới hạn. Điều này đặt ra “bài toán” không dễ với SATRA nói chung, Thương xá TAX nói riêng và cần lời giải ở chính sự nỗ lực sáng tạo hết mình từ ban lãnh đạo đến mỗi người nhân viên trong doanh nghiệp.

Là một thương hiệu bán lẻ uy tín, điều đầu tiên được SATRA coi trọng chính là chất lượng và sự đa dạng các mặt hàng. Theo đó, SATRA đặt ra các tiêu chí riêng trong lựa chọn hàng hoá. Các sản phẩm được tuyển chọn kỹ càng từ các đối tác uy tín lâu năm, ưu tiên các mặt hàng đặc sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời bao bì bắt mắt, sang trọng, thích hợp cho việc biếu tặng hay làm quà lưu niệm.

Xu hướng lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe đang được thế giới ưa chuộng. Các cửa hàng của Thương xá Tax đã nhanh chóng nắm bắt điều này, gấp rút thực hiện chuyển đổi đưa vào sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường như túi giấy, ly giấy, ống hút giấy, quai xách ly bằng tre và bao nilon tự phân hủy... Ngoài ra, các mặt hàng đặc sản ưu tiên có nguồn gốc tự nhiên, ít đường, tốt cho sức khỏe.

Phương án kinh doanh cũng được các cửa hàng ứng biến đổi phù hợp với xu thế tiêu dùng mới.

“Với mô hình kinh doanh đặc thù, phụ thuộc nhiều vào đối tượng khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, chúng tôi thường xuyên thay đổi phương án kinh doanh một cách linh hoạt tại các cửa hàng, sắp xếp bố trí lại quầy kệ, khu vực trưng bày hàng hóa, đẩy mạnh việc đa dạng hoá mặt hàng và mẫu mã để phù hợp với đối tượng, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng”, lãnh đạo SATRA chia sẻ.

Bên cạnh đó, các cửa hàng của Thương xá TAX cũng thường xuyên tổ chức các buổi workshop, trải nghiệm tự tay làm ra những thanh socola thơm ngon tại cửa hàng 74-74B Lê Lợi để du khách có thể thưởng thức chính các sản phẩm tự tay làm ra và được lắng nghe các nghệ nhân socola kể về hành trình đầy thú vị của trái cacao từ khi còn ở trên cành đến lúc trở thành thanh socola hoàn chỉnh. Hay những buổi workshop làm nến thơm, nước hoa thủ công để phát huy sự sáng tạo và là cơ hội tuyệt vời để du khách có thể tạo nên những kỷ niệm quý giá tại đất nước Việt Nam.

Các buổi workshop được Thương xá TAX thiết kế riêng để phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Ảnh: SATRA

Để đón đầu và thu hút nhiều nhất lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM, SATRA hiện kết nối với nhiều công ty du lịch, nhóm hướng dẫn viên để đón các đoàn khách đến tham quan và mua sắm, phối hợp các đối tác quảng bá thương hiệu, đặc biệt trên các chuyên trang du lịch của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... Theo đại diện Thương xá TAX, hiện nay bình quân hàng tháng mỗi cửa hàng đón khoảng 30-40 lượt khách đoàn lẻ.

Ngoài ra, nhận thấy lượng khách đến từ Ấn Độ gia tăng, hiện nay, các cửa hàng còn kịp thời cập nhật và tập huấn nội bộ cho nhân viên về văn hóa người Ấn Độ để tạo ấn tượng cũng như nâng cao chất lượng phục vụ như cách chào hỏi, cách tặng quà, xử lý tình huống...

Khách du lịch Ấn Độ chụp hình kỷ niệm tại cửa hàng Thương xá TAX, 74-74B Lê Lợi, quận 1. Ảnh: SATRA

Với các sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng, mỗi cửa hàng của Thương xá TAX đang mỗi ngày một đẹp hơn, mới mẻ và riêng biệt.

“Thương xá TAX sẽ như một dấu thăng đẹp trong lòng mỗi người dân thành phố cũng như với du khách nước ngoài, mang đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ”, đại diện ban lãnh đạo SATRA cho biết.

Thời gian tới, để đón đầu lượng khách du lịch nước ngoài dự đoán sẽ tăng có do rơi vào giai đoạn cuối năm và thời điểm nền kinh tế thế giới đang dần hồi phục, Thương xá TAX sẽ tiếp tục hành trình sáng tạo của mình, trong đó chú trọng truyền thông, quảng bá thương hiệu đến khách hàng trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như xây dựng các giải pháp để phục vụ khách hàng tốt nhất.