Sau 20 ngày truy lùng, Cục Cảnh sát hình sự bắt 2 kẻ cướp nổ súng vào đôi vợ chồng

(PLO)- Hai thanh niên dùng súng đe dọa, cướp tài sản, xảy ra ngày 1-7 trên tuyến Quốc lộ N2 đã bị Công an huyện Tân Thạnh(Long An) bắt khẩn cấp.

Liên quan đến vụ cặp vợ chồng nghi bị cướp dùng súng bắn trên tuyến quốc lộ N2 mà PLO đã thông tin, ngày 19-7, lực lượng của Công an Long An và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã bắt được hai nghi can.

Hai nghi can bị bắt gồm: Trần Phú (tên thường gọi Phú chó, 29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Minh Thuận (Thuận ken, 21 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Phú và Thuận khai nhận đã dùng súng (loại súng bắn đạn chì) thực hiện hành vi cướp tài sản của hai vợ chồng anh N.C.L và chị P.T.N.Q khi họ đang lưu thông trên Quốc lộ N2 - đoạn thuộc địa phận ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vào rạng sáng ngày 1-7.

Trong đó, qua khai nhận Phú là người đã trực tiếp dùng súng bắn trúng chân chị Q gây thương tích.

Như PLO đã thông tin, khoảng 0h sáng 1-7, khi hai vợ chồng anh N.C.L và chị P.T.N.Q vừa qua khỏi khu vực vòng xoay thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), có hai người đàn ông chạy xe máy bám theo.

Lúc này, người chồng sợ vợ ngồi phía sau không an toàn nên chuyển để vợ cầm lái, chạy thêm được một đoạn, hai người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng súng giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ.

Một người còn cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng vào chiếc điện thoại nên người chồng không sao.

Nhanh tay, người chồng vẫn để vợ ngồi trước, vươn tay chồm lên cầm lái, tăng tốc chạy về hướng Long An. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, Long An, cả hai gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa, Long An để sơ cứu vết thương.

Trong clip, nón bảo hiểm của người chồng đã bị bắn, còn 1 vết trầy do trúng đạn, bắp chân trái của người vợ bị trúng chảy máu, nghi do súng hơi gây ra.

Cũng trong ngày 18-7, Công an huyện Tân Thạnh đã phối hợp các đơn vị có liên quan bắt khẩn cấp hai kẻ dùng súng cướp tài sản của cô gái đang trên đường về nhà chịu tang. Vụ này cũng xảy ra trên Quốc lộ N2, đoạn qua huyện Tân Thạnh (Long An) và huyện Tháp Mười (Đồng Tháp).

Công an khuyến cáo người dân không nên mang tài sản có giá trị, nữ trang,… khi di chuyển trên những đoạn đường vắng, lúc đêm khuya để bảo vệ an toàn cho bản thân và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng gây án. Công an khuyến cáo người dân tiếp tục nắm tình hình, cung cấp các đối tượng có nghi vấn cho Công an địa phương nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

HUỲNH DU