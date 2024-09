Sau bão số 3 siêu thị cung ứng hàng hóa thiết yếu đầy đủ cho người dân 09/09/2024 05:53

Ngày 8-9, ngay khi bão số 3 đi qua nhiều siêu thị cập nhật thông tin về tình hình mua sắm, cung ứng hàng hóa thiết yếu tại khu vực miền Bắc vẫn đảm bảo.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, trong buổi sáng ngày 8-9, các nhân viên Co.opmart đã có mặt rất sớm, vệ sinh khuôn viên, lối đi lại để đón khách. Bên cạnh đó, siêu thị phục vụ sạc điện thoại miễn phí, nước uống miễn phí ngay tại sảnh.

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart ghi nhận người dân mua sắm một số hàng hóa thiết yếu như nước uống tinh khiết, vệ sinh nhà cửa... Ngoài ra, đồng hành cùng người dân sau bão, siêu thị tiếp tục khuyến mãi thực phẩm, hàng hóa thiết yếu giảm giá từ 30%- 50%.

Cũng theo đại diện Saigon Co.op cho biết, trong điều kiện vận chuyển tạm thời gặp khó khăn do ảnh hưởng bão số 3, Co.opmart khu vực miền Bắc đã linh động thay thế một số mặt hàng từ các tỉnh đồng thời vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, mặt hàng rau xanh hiện được vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ. Dự kiến rau xanh từ vùng nguyên liệu Đà Lạt trong tối nay sẽ đến siêu thị. Mặt hàng thịt heo của nhà cung cấp trong nước sẽ kịp thời có mặt tại siêu thị để phục vụ khách hàng.

Ngoài ra, siêu thị tăng cường thịt heo đông lạnh, gà đông lạnh nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của người dân.



Người dân đến siêu thị Co.opmart Hải Phòng sạc điện thoại trong sáng ngày 8-9.

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, hôm nay các siêu thị miền Bắc như Big C Thăng Long (Hà Nội), GO! Hải Phòng, GO! Hạ Long mở bán bình thường và hàng hóa đầy đủ.

Trong đó, hàng thực phẩm tươi sống được dự trữ nhiều nên các siêu thị đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Cũng trong ngày 8-9, Bộ Công thương ban hành Công điện 6815/CĐ-BCT gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước… về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước hậu quả cơn bão số 3 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT chỉ đạo toàn lực lượng QLTT thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3.

Thực phẩm tươi sống tại các siêu thị khu vực phía Bắc đáp ứng đầy đủ

Cụ thể, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước bám sát diễn biến thị trường trong nước, tình hình cung cầu hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Đặc biệt là những mặt hàng vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa, phục hồi sau bão Yagi. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng QLTT để đảm bảo ổn định thị trường và cung cầu hàng hóa.

Thủ trưởng Cục QLTT các tỉnh thành phố quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý theo địa bàn, giám sát phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường của hàng hoá lưu thông trên thị trường. Nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu và các mặt hàng phục vụ sửa chữa công trình xây dựng, sửa chữa điện, điện tử, máy móc, thiết bị và đồ gia dụng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực giá, đầu cơ hàng hóa, tạo khan hiếm nhằm nâng giá, trục lợi bất hợp pháp.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng găm hàng, đẩy giá nhằm đảm bảo ổn định giá cả, cung cầu các mặt hàng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu.