Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 không nhiều biến động dù 10 nhóm hàng tăng giá 06/09/2024 10:52

(PLO)- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 ổn định hơn so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng chỉ có 1 nhóm chỉ số giảm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê công bố sáng 6-9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 khá ổn định, tăng giảm đan xen.

Trong đó giá lương thực, thực phẩm, giá nhà ở tăng so với tháng 7, còn giá xăng dầu trong nước giảm theo giá thế giới.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 ổn định

So với tháng cuối năm ngoái, CPI tháng 8 tăng 1,89% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,45%. Bình quân 8 tháng qua, CPI tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ổn định hơn. Ảnh: NGỌC SƠN

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, 10 nhóm có chỉ số giá tăng nhẹ. Riêng nhóm giao thông giảm so với tháng trước.

Lý giải về việc chỉ có nhóm giao thông giảm 1,98%, Tổng cục Thống kê cho biết nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu diesel và giá xăng trong nước giảm. Bên cạnh đó, giá vận tải hành khách bằng đường sắt, xe ô tô đã qua sử dụng giảm.

Trong tháng 8, lạm phát cơ bản tăng 0,24% so với tháng trước, tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (4,04%).

Chỉ số giá vàng tăng 1,93%

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Trong tháng 8, chỉ số giá vàng tăng 1,93% so với tháng trước; tăng 31,05% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá vàng tăng 25,54%.

Ngược lại, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 giảm 0,64% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 tăng 5,86% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, chỉ số này tăng 5,85%.

Trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt 70,65 tỉ USD, tăng 0,8% so với tháng trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 37,59 tỉ USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 265,09 tỉ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 33,06 tỉ USD, giảm 2,4% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 246,02 tỉ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 77,9 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước đạt 92,3 tỉ USD.