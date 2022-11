Sau mùa hè khắc nghiệt nhất lịch sử, châu Âu tiếp tục lo ngại trước thời tiết ấm lên bất thường

(PLO)- Các nhà khí tượng học lo ngại trước hiện tượng dù đang là mùa thu nhưng thời tiết tại nhiều nước châu Âu lại ấm hơn nhiều so với mức bình thường.

Sau một mùa hè khắc nghiệt nhất lịch sử, hiện tại nhiều nước châu Âu lại tiếp tục lo ngại trước việc thời tiết ấm lên bất thường trong mùa thu - thời điểm lẽ ra phải có thời tiết se lạnh, điều này cho thấy ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng tại châu Âu, theo hãng thông tấn AFP.

Cụ thể, tại Tây Ban Nha nhiệt độ buổi sáng của nhiều ngày trong tháng 10 lên tới 30 độ C. Thời tiết ấm lạ thường này phần nào làm tăng sự hào hứng cho khách du lịch, song lại khiến nhiều chuyên gia về môi trường tại Tây Ban Nha lo ngại.

AFP dẫn lời nhà khí tượng học Ruben del Campo đến từ cơ quan khí tượng Aemet của Tây Ban Nha rằng tháng 10 năm nay là tháng 10 nóng nhất lịch sử Tây Ban Nha kể từ năm 1961.

Ông Campo nói thêm rằng ở Tây Ban Nha mức nhiệt 30 độ C duy trì trong 1 đến 2 ngày là điều bình thường. Tuy nhiên, mức nhiệt này lại duy trì trong nhiều ngày của tháng 10, điều này là không bình thường, bởi mức nhiệt trên là thời tiết của mùa hè, trong khi hiện tại là mùa thu.

Với mức nhiệt độ cao, TP San Sebastian thuộc Cộng đồng Tự trị Basque của Tây Ban Nha đã cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Chính quyền địa phương đã cấm các hoạt động tiệc nướng và bắn pháo hoa để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

Thụy Điển cũng chứng kiến những đợt ấm lên bất thường trong mùa thu, khi nhiệt độ tại một số TP thuộc miền nam nước này lên tới gần 20 độ C. Nhà khí tượng học Erik Hojgard-Olsen của Viện Khí tượng Thủy văn Thụy Điển (SMHI) nói với AFP rằng đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận ở Thụy Điển trong thời điểm cuối năm.

Pháp cũng chứng kiến tình trạng thời tiết bất thường trong tháng 10, khi các vùng thuộc khu vực tây nam (giáp Tây Ban Nha) cũng ghi nhận mức nhiệt trên 30 độ C, AFP dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia Pháp - Meteo France.

Tại thủ đô Brussels của Bỉ, thời tiết vào cuối tháng 10 là 24 độ C, cao hơn 10 độ C so với tháng 10 của các năm trước.

Trước tình hình ấm lên bất thường tại nhiều nước châu Âu, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho rằng điều này thật sự khó tin, khi vào tháng 10 mà nhiều nước châu Âu vẫn có khí hậu ấm nóng, AFP đưa tin.

CHÍ THANH