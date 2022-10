Sau thảm kịch, Hàn Quốc xúc tiến ra hệ thống kiểm soát đám đông

(PLO)- Sau thảm kịch giẫm đạp, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ thị chính phủ bàn bạc đưa ra một hệ thống kiểm soát đám đông đối với các sự kiện không có tổ chức và tự phát.

Ngày 31-10, Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị chính phủ bàn bạc đưa ra một hệ thống kiểm soát đám đông đối với các sự kiện không có tổ chức và tự phát, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ông hy vọng tới đây các địa phương sẽ cung cấp các biện pháp an toàn tối thiểu từ cảnh sát, như hỗ trợ giao thông và kiểm soát đám đông, cảnh sát sẽ thực thi các biện pháp kiểm soát khẩn cấp nếu cần thiết.

Tổng thống Yoon yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân thảm kịch và công bố minh bạch kết luận. Hiện cảnh sát đang phân tích các tài khoản nhân chứng và cảnh quay camera an ninh để xác định nguyên nhân.

Đội điều tra gồm 475 người đã phỏng vấn 44 nhân chứng và đã thu 52 đoạn phim của camera giám sát ở 42 nơi xung quanh hiện trường, đồng thời kiểm tra các video được đăng trên các trang mạng xã hội, tuy nhiên chưa phát hiện hành vi cố ý bất thường nào.

Một số chuyên gia chỉ ra những hạn chế trong các chính sách liên quan việc tụ tập đông người nơi công cộng, theo báo Washington Post. Thường các sự kiện chính thức luôn bắt buộc có các giao thức an toàn chi tiết nhưng điều này lại không áp dụng cho đám đông tụ tập không chính thức tại không gian công cộng.



Chuyên gia quản lý thảm họa Jeong Ho-jo thừa nhận rằng “các cuộc tụ tập đông người ở nơi công cộng có thể nằm trong “điểm mù” của chính phủ vì chúng tôi chưa từng có kinh nghiệm về những vụ tai nạn như vậy”. Hiện cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã lập một nhóm điều tra xem xét việc tuân thủ các giao thức an toàn.

Một số chuyên gia cho rằng thảm kịch ở Iteawon cho thấy có lỗ hổng trong các quy tắc an toàn. Theo GS Kim Dae-jin, chuyên về kỹ thuật an toàn và nghiên cứu giảm nhẹ thảm họa tại ĐH Woosuk (Hàn Quốc), “nếu dự kiến ​​sẽ có lượng lớn người tham gia như sự kiện này, các cơ quan liên quan cần thực hiện các biện pháp trước để tăng cường phòng ngừa rủi ro tiềm tàng xảy ra thảm kịch”.

Hơn 200 cảnh sát được điều động đến khu vực trong suốt cuối tuần với những tập trung vào việc ngăn chặn lạm dụng hay sử dụng ma túy mà thiếu chuẩn bị khâu quản lý đám đông có thể dẫn đến thảm kịch giẫm đạp - điều đã xảy ra.

Ngày 30-10, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min thừa nhận rằng cảnh sát đã không dự tính được đám đông Halloween năm nay sẽ đông hơn mọi năm trước nhiều đến vậy và đã không bổ sung nhân sự giữ an toàn an ninh.

ĐĂNG KHOA