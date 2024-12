Sau vụ chìm phà chở 14 người, Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo nhiều cơ quan vào cuộc 28/12/2024 11:38

Ngày 28-12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Sau vụ chìm phà chở 14 người, Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo nhiều cơ quan vào cuộc. Ảnh: TH

Trước đó, ngày 23-12, tại sông Trường Giang (thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chìm phà khách số hiệu QNa-0886 và 16 xe mô tô, hư hỏng nhiều tài sản khác.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi tham gia giao thông đường thủy, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết phức tạp, không để các sự cố đáng tiếc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khắc phục sự cố chìm phà nói trên.

UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, bến đò ngang trên địa bàn.

Xây dựng phương án bố trí phương tiện và người điều khiển đảm bảo đúng quy định pháp luật tại bến đò Bình Trung - Xuân Mỹ, xã Tam Hải đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và học sinh được an toàn.

Các lực lượng chức năng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân tuân thủ đúng quy định về mặc áo phao, sử dụng phương tiện nổi cứu sinh khi đi đò, phà. Đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện không chở quá số người quy định và đảm bảo đầy đủ hành khách phải mặc áo phao trước khi xuất bến.

Vụ chìm phà chở 14 người ở xã Tam Hải rất may không gây thiệt hại về người. Ảnh: TH

Chủ tịch Quảng Nam giao Công an tỉnh Cảnh sát giao thông và Công an huyện Núi Thành tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn tại các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý, chú trọng kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm thiết bị cứu sinh và chở đúng số người quy định.