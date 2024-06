Sẽ cưỡng chế thu hồi đất tại dự án có nhiều sai phạm ở Nha Trang

Ngày 28-6, một nguồn tin xác nhận Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa truyền đạt kết luận cuộc họp của ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, giải quyết kiến nghị của Công ty CP Sông Đà Nha Trang liên quan đến dự án khu dân cư Cồn Tân Lập ở phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Theo đó, ông Trần Hòa Nam giao UBND TP Nha Trang hoàn thành các thủ tục để cưỡng chế đối với ba hộ dân đã có quyết định cưỡng chế và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương. Đồng thời, thực hiện các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 39 trường hợp nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, trước ngày 15-7.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng dự án thành phần, gồm hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trước ngày 28-6.

Trước đó, tháng 10-2023, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép nhà đầu tư dự án khu dân cư Cồn Tân Lập gia hạn thêm 12 tháng để giải quyết các công việc liên quan đến dự án. Đây là dự án đầu tiên được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho gia hạn, để chủ đầu tư khắc phục việc chậm tiến độ, làm cơ sở để triển khai thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư theo luật định.

Trước đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang có văn bản cam kết khắc phục những tồn tại ở dự án, thực hiện dự án theo tiến độ được gia hạn nêu trên.

Đối với việc thu thập tài liệu, điều tra của Công an tỉnh Khánh Hòa đối với các dự án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng đây là công tác độc lập với quá trình xử lý các thủ tục triển khai dự án. Do vậy, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc, thủ tục có liên quan của dự án... phải chủ động rà soát, chịu trách nhiệm về pháp lý, sự phù hợp quy định pháp luật có liên quan.

Như PLO đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thu hồi, giao đất để thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập.

Đây là dự án có rất nhiều sai phạm trong quá trình giao đất, cho phép chuyển nhượng, thực hiện dự án mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh.

Cựu tổng giám đốc dự án bị phạt 18 năm tù

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cho liên danh Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Công ty CP Sông Đà Thăng Long thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập trên diện tích gần 8 ha.

Sau đó, dự án này được chia ra các dự án thành phần, chuyển nhượng cho các nhà đầu tư gồm: dự án khu đất thương mại TM1 do Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang làm chủ đầu tư; dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa tại lô TM2 do DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư; dự án triển khai một phần dự án khu dân cư Cồn Tân Lập trên các lô đất HH1, HH2, HH3 do Công ty CP Đầu tư VHR làm chủ đầu tư.

Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập chậm tiến độ, liên tục bị khách hàng gửi đơn khiếu nại, kiện tụng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngoài ra, còn có dự án Trường mầm non Hoa Biển tại lô CC-02 do Công ty TNHH Hoa Biển Nha Trang làm chủ đầu tư.

Tiến độ giai đoạn một của dự án hoàn thành vào quý 1/2016, giai đoạn hai hoàn thành vào quý 2/2020.

Tuy nhiên, ngoài dự án thành phần TM-02 là tổ hợp Mường Thanh Luxury Khánh Hòa hoàn thành, các dự án thành phần khác vẫn đang dở dang.

Liên quan sai phạm tại dự án trên, tháng 6-2023, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Chí Uy, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.