Sẽ phục hồi điều tra vụ án khai thác khoáng sản không phép trong KCN Phước Nam 02/04/2024 17:51

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ phục hồi điều tra vụ án khai thác khoáng sản trong khu công nghiệp Phước Nam.

Chiều 2-4, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức, đại diện Công an tỉnh này cho biết sẽ phục hồi vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại khu công nghiệp (KCN) Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Khu công nghiệp Phước Nam. Ảnh: H.H

Trước đó, tháng 5-2023, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an nhận đơn tố giác tội phạm với nội dung ông Vũ Văn Xuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận (ngụ tỉnh Ninh Bình) có hành vi khai thác đất, cát không có giấy phép tại KCN Phước Nam.

Qua điều tra, ngày 11-5-2023, C05 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại KCN Phước Nam. Sau đó, C05 chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Ninh Thuận điều tra.

Theo đại diện Công an tỉnh Ninh Thuận, quá trình điều tra, do tính chất phức tạp của vụ án, quan điểm đánh giá về chứng cứ của các cơ quan tố tụng chưa thống nhất. Do đó, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định của Bộ Xây dựng trong việc lập, điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của tỉnh này định giá giá trị khoáng sản. Tuy nhiên, đến ngày 11-1, cơ quan điều tra chưa nhận được kết luận định giá nên đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Đến cuối tháng 3-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã nhận được nhận được kết luận của Bộ Xây dựng và kết luận giám định của hội đồng định giá. Dự kiến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ phục hồi điều tra vụ án này.

Liên quan đến vụ án trên, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết UBND tỉnh đã tạo điều kiện nhưng dự án KCN Phước Nam có tiến độ triển khai không như mong đợi. KCN này cũng đã xảy ra vụ việc đưa vật liệu san lấp ra bên ngoài.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: H.H

Theo ông Nam, để chấm dứt tình trạng này, UBND tỉnh đã thống nhất giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư rà soát điều chỉnh lại quy hoạch tỉ lệ 1/2.000 của toàn bộ KCN Phước Nam.

“Mục đích để cân đối lại toàn bộ mặt bằng của KCN Phước Nam. Trong giai đoạn chờ hoàn tất các thủ tục điều chỉnh, tỉnh Ninh Thuận kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư không được đưa một m3 vật liệu san lấp nào ra ngoài KCN. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương, điều chỉnh quy hoạch, triển khai thi công hoàn thành hạ tầng theo đúng tiến độ được cấp phép”- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thông tin.