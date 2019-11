SEA Games 30 có gì lạ?

SEA Games 30 sẽ chính thức khai màn với sự tham gia của gần 10.000 VĐV, hơn 2.000 quan chức kỹ thuật, trọng tài; 1.500 đại diện của các hãng thông tấn, báo chí, truyền thông đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và thu hút dự kiến khoảng 500 triệu người theo dõi.

Linh vật của kỳ Đại hội lần này có tên gọi là Pami. Khác với những linh vật của các kỳ SEA Games trước, thường lấy cảm hứng từ những con vật, thì Pami chỉ đơn giản là sự kết hợp của những khối cầu nhiều kích cỡ với nhau.







Linh vật Pami là 11 vòng tròn tượng trưng cho 11 quốc gia Đông Nam Á cách điệu thành bản đồ Philippines.

Cái tên Pami xuất phát từ chữ “Pamilya”, theo ngôn ngữ Tagalog (một trong những ngôn ngữ chính của Philippines) có nghĩa là “gia đình”. Linh vật Pami sẽ là tượng trưng của sự đoàn kết, vui vẻ và gắn bó.

Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 2019 là We win as one - Chúng ta đều chiến thắng.

Logo của SEA Games 30 gồm mười một chiếc vòng từ logo của Liên đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á, sắp xếp cách điệu thành hình đất nước Philippines với bốn màu sắc, gồm: đỏ, xanh dương, vàng và xanh lục.

Có đến 56 môn thể thao tranh tài ở SEA Games 2019 - nhiều nhất trong lịch sử. Các môn thi đấu được chia thành ba hạng mục cơ bản gồm: Các môn thể thao bắt buộc, các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic và Đại hội thể thao châu Á, các môn thể thao truyền thống và các môn thể thao mới.



Thượng cờ các đoàn thể thao trong Làng vận động viên SEA Games.



Các trưởng đoàn cùng khẩu hiệu chính thức của SEA Games 2019 là We win as one - Chúng ta đều chiến thắng. Ảnh: AT.



Cụ thể, các môn thể thao bắt buộc là Điền kinh, các môn thể thao dưới nước; Các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic và Đại hội thể thao châu Á gồm: Các môn thể thao đồng đội (Bóng chày, Bóng rổ, Canoeing/Kayak, Bóng đá, Bóng ném (bãi biển), Khúc côn cầu trên băng, Khúc côn cầu trong nhà, Polo, Rugby 7 người, Bóng mềm, Cầu mây, Đua thuyền truyền thống, Bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển ); Các môn thể thao đối kháng (Quyền Anh, Đấu kiếm, Judo, Karatedo, Muay, Pencak Silat, Taekwondo, Vật và Wushu và các môn thể thao cá nhân (Bắn cung, Cầu lông, Billiard, Bowling, Cờ vua, Đua xe đạp, Khiêu vũ thể thao, Hai môn thể thao phối hợp, Golf, Thể dục dụng cụ, Trượt băng nghệ thuật, Năm môn thể thao phối hợp, Chèo thuyền, Đua thuyền buồm, Trượt ván tốc độ, Bắn súng, Quần vợt bóng mềm, Squash, Lướt sóng, Bóng bàn, Quần vợt, Ba môn thể thao phối hợp, Cử tạ và Lướt ván buồm).

Các môn thể thao truyền thống và các môn thể thao mới gồm: Các môn thể thao đồng đội (E-sports, Floorball, Netball, Khúc côn cầu dưới nước); Các môn thể thao đối kháng (Võ gậy (Arnis), Jujitsu, Kick-boxing, Kurash và Sambo) và các môn thể thao cá nhân (Cờ, Bóng cỏ, Bi sắt, Vượt chướng ngại vật và Wakeboarding).



Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam...



... và cuộc gặp gỡ của các trưởng đoàn thể thao 11 quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: AT.

SEA Games 30 diễn ra tại Philippines khai mạc lúc 19 giờ, ngày 30-11 đến ngày 11-12-2019. Đây là lần thứ 4 Philippines tổ chức sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực này, sau những lần trước diễn ra vào các năm 1981, 1991 và 2005.

Clark, Subic, vùng đô thị Manila và BLT (Batangas, La Union và Tagaytay) là các cụm điểm thi đấu của SEA Games 30.

Địa điểm tổ chức chính của SEA Games 2019 là Clark với 21 môn thi đấu, vùng đô thị Manila tổ chức 19 môn, cụm Subic tổ chức 14 môn và cụm BLT tổ chức các môn còn lại.

Khu liên hợp thể thao New Clark City có sân vân động 20.000 chỗ ngồi, Trung tâm thể thao dưới nước 2.000 chỗ, đường đua thuyền 1,4 km và làng VĐV. Sau khi SEA Games 2019 kết thúc, Khu liên hợp thể thao New Clark City sẽ trở thành địa điểm tập huấn dài hạn cho các VĐV đỉnh cao của Philippines, chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 tổ chức tại Nhật Bản.



Vận động trường Philippines Arena - nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 30.



Các vận động viên Việt Nam lịch lãm trong Lễ thượng cờ. Ảnh: AT.

Tại kỳ SEA Games lần này, số lượng tình nguyện viên của Đại hội sẽ lên tới 12.000 người. Các ứng viên cho vị trí tình nguyện viên của Đại hội phải từ 18 tuổi trở lên, và có khả năng giao tiếp thực sự tốt bằng tiếng Anh.

Nhiệm vụ chính của đội ngũ tình nguyện viên cho SEA Games 2019 là hỗ trợ BTC trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và vận hành Đại hội tại các tiểu ban như Hành chính, Lễ tân khánh tiết, Giao thông, Y tế, Chuyên môn kỹ thuật, Tiếp thị, Hậu cần, Cơ sở vật chất…

Đoàn TTVN tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có 568 VĐV thi đấu trên 40 môn và phân môn thể thao, phấn đấu giành từ 65 HCV trở lên, đứng vào tốp ba Đông Nam Á.