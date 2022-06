Selavia Phú Quốc - Dự án bất động sản biển kích thích nhà đầu tư

Dòng tiền từ đầu tư bất động sản đang chuyển dịch mạnh về Phú Quốc, làm tăng giá nhà đất, nhà phố thương mại tại khu vực. Đặc biệt là sự xuất hiện của dự án kích thích nhà đầu tư đổ tiền vào bất động sản biển Selavia Phú Quốc.

Selavia Phú Quốc bắt kịp xu hướng sống hiện đại trên toàn thế giới

Với hệ sinh thái tích hợp mọi tiện ích và chú trọng trải nghiệm cư dân, dự án Selavia kiến ​​tạo nên những khu đô thị kiểu mẫu, mang đến chất lượng sống đẳng cấp, phù hợp với xu hướng sống hiện đại trên thế giới. Khu phức hợp Selavia Phú Quốc được xây dựng trên khu vực đất nền có diện tích 180 ha. Tọa lạc tại Vịnh Đầm, ấp Suối Lớn, Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Đây là dự án quan trọng của Phú Quốc góp phần nâng tầm giá trị du lịch nghỉ dưỡng của khu vực.

Tọa lạc tại vị trí “tựa núi”, dự án có tầm nhìn hướng biển ấn tượng bởi làn nước trong xanh và những bãi cát trắng mịn. Chủ đầu tư còn tạo điểm nhấn độc đáo bằng hình ảnh những bông sen mềm mại phủ đầy cây xanh thơ mộng, xuyên suốt chặng đường dài giữa dự án và các đảo nhân tạo. Dự án này là một hòn đảo nhân tạo tiên phong với biểu tượng là quốc hoa của Việt Nam.

Selavia hình thành một hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu với nhiều tiện ích; từ biệt thự, khách sạn, cao ốc thương mại đến trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên biển, nhà hàng, cụm dịch vụ công cộng 4 sao, nhà hát con sò…

Thu hút ánh nhìn nhà đầu tư với nhiều tiềm năng

Selavia Phú Quốc sở hữu nhiều tiềm năng về tiện ích, vị trí địa lý thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Selavia nằm ở ngay trung tâm phường An Thới nên rất thuận lợi cho việc đi lại với các khu vực lân cận. Từ dự án Selavia Phú Quốc, chỉ cần di chuyển 15 phút là có thể đến sân bay, di chuyển mất 25 phút sẽ đến Dương Đông 25 phút. Đặc biệt, dự án cách cáp treo Hòn Thơm 5 phút và nằm gần nhiều dự án quần thể nghỉ dưỡng 5 sao Bãi Trường, Hòn Thơm, làng nghề chài..

Phú Quốc được đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng, từ sân bay đến đường cao tốc ven biển, trở thành điểm đến du lịch lớn của Việt Nam. Hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng ở đây vô cùng đẳng cấp, kết hợp cùng với không gian nhà phố thương mại. Vị trí địa lý đắt giá, thiết kế thông minh khiến cho tiềm năng lợi nhuận của các shophouse tại đây cao hơn các khu vực khác.

Ước tính tiềm năng lợi nhuận từ việc cho thuê mặt bằng cửa hàng hiện ở mức 8-12% / năm. Shophouse selavia thuộc dự án Selavia mang đến những yếu tố hấp dẫn về vị trí, không gian, thiết kế thông minh và khả năng kết nối cộng đồng. Đây là những yếu tố chính để đánh giá là một sản phẩm tiềm năng, có khả năng sinh lời cao.

Trải nghiệm phức hợp all in one - đa trải nghiệm tại “đảo nhân tạo”

Khi đến với Selavia Phú Quốc, du khách sẽ được trải nghiệm hợp all in one - đa trải nghiệm tại “đảo nhân tạo”. Ở đây không chỉ có một bể bơi vô cực; Nhà hát Con Sò mà còn có cả Sea Restaurant 4 tầng với thiết kế cầu thang xoắn ốc đẹp mắt cho du khách vừa thưởng thức ẩm thực vừa xem biểu diễn ca nhạc trong không gian sân khấu ngoài trời.

Điểm nhấn của dự án là khu check-in Cối xay gió; khu vực Tháp Countdown có sức chứa 3.000 người; Quảng trường ánh sáng… Về mặt giải trí, tại Selavia Phú Quốc còn có công viên biển liên kết với các hoạt động vui chơi, thể thao đa năng, đáp ứng mọi nhu cầu chuẩn bị thể chất cũng như chăm sóc sức khỏe và thư giãn.

Dự án này đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ phòng kinh doanh để được tư vấn hỗ trợ, báo giá nhanh chóng

