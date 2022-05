4 ngày lễ, Phú Quốc tổng thu từ du lịch trên 175 tỉ đồng

Ngày 4-5, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết thống kê trong bốn ngày nghỉ lễ Kiên Giang đã đón hơn 292.500 lượt khách đến tham quan du lịch.

Cụ thể, thống kê từ các địa bàn du lịch trọng điểm, tính từ ngày 30-4 đến ngày 3-5, có hơn 292.500 lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tăng 65,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, qua phân tích, có 4.329 lượt khách quốc tế, tăng 44,1% so với cùng kỳ; có hơn 207.500 lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch, tăng 80,5% so với cùng kỳ; có 85.042 lượt khách du lịch có lưu trú, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 247 tỉ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, TP Phú Quốc đón hơn 127.200 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng hơn 39% so với cùng kỳ. Trong đó, có 4.300 lượt khách quốc tế, tăng 45,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt trên 175 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, khách du lịch dịp lễ năm nay là do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng đã được kiểm soát tốt.

Cạnh đó, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh có sự chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp du lịch đã đầu tư bổ sung các sản phẩm dịch vụ mới, đồng thời tuyên truyền, quảng bá để thu hút khách. Từ đó, khách du lịch có nhiều sự lựa chọn hơn cho kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Số liệu thống kê cho thấy công suất phòng lưu trú bình quân toàn tỉnh Kiên Giang đạt khoảng 60%; các địa phương như: huyện Kiên Hải và TP Phú Quốc đạt hơn 80%, phân khúc khách sạn 3-5 sao tại Phú Quốc đạt trên 95%.