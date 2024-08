Sếp Công ty SJC: Đầu tuần tới, chúng tôi sẽ mua vàng SJC một chữ trở lại 02/08/2024 20:09

Chiều tối ngày 2-8, trao đổi với PLO, bà Lê Thúy Hằng – Tổng giám đốc Công ty SJC khẳng định: "Kể từ ngày 5-8, tức là vào đầu tuần tới, Công ty SJC sẽ tiến hành thu mua trở lại đối với vàng miếng SJC một chữ và vàng miếng SJC bị móp méo".

Thông tin này giúp người tiêu dùng thở phào nhẹ nhõm, nhất là những người đang sở hữu vàng miếng SJC một chữ. Bởi mấy ngày gần đây nhiều người muốn bán vàng miếng SJC loại một chữ để có tiền mặt thu xếp công việc gấp nhưng không thể bán được.

Nguyên nhân Công ty SJC buộc phải tạm dừng thu mua vàng miếng SJC một chữ và vàng miếng SJC bị móp méo do lượng tồn kho quá cao mà chưa biết khi nào Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới cho phép công ty gia công. Nói cách khác do nguồn lực của Công ty SJC có thời điểm cạn do lượng hàng tồn kho đối với vàng miếng SJC một chữ tăng quá cao.

Được biết, loại vàng này được sản xuất vào những năm từ 1992-1996, sau đó NHNN ngừng sản xuất loại vàng miếng SJC một chữ. Thay vào đó, trên seri của mỗi miếng vàng SJC đều có 2 chữ số.

Khách hàng đến Công ty SJC bán vàng miếng SJC. Ảnh: T.L

Trong khi đó, theo khảo sát của chúng tôi, trên thị trường tự do bất cứ loại vàng nào cũng dễ dàng được giao dịch một cách bình thường.

Chia sẻ với PLO, anh Nguyễn T (quận Tân Bình, TPHCM) cho biết: Ngay cả khi phía Công ty SJC không chấp nhận thu mua vàng miếng SJC một chữ, thì loại vàng này trên thị trường tự do vẫn được mua bán bình thường. Tuy nhiên, người ta chỉ thu mua với giá ngang bằng như giá vàng nhẫn 9999 tại thời điểm giao dịch.

"Tất nhiên, với mức giá này thì người sở hữu vàng miếng SJC một chữ sẽ bị thiệt nhưng so với giá gốc (tức là thời điểm họ mua) thì vẫn lời một khúc", anh T nói.

Vào chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC đóng cửa ở mức 78,3 - 79,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm nửa triệu đồng một lượng so với một ngày trước.