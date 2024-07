Shark Tank Việt Nam mùa 7 sắp lên sóng VTV3 có nhiều sự đổi mới 15/07/2024 21:33

Nhà sản xuất (NSX) Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỉ mùa 7 đã có buổi gặp gỡ báo chí cũng như các start up (nhà khởi nghiệp) để thông tin về chương trình tại TP.HCM.

Dàn cá mập trong Shark Tank Việt Nam mùa 7

Các nhà đầu tư của Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỉ mùa 7 gồm: ông Phạm Thanh Hưng - Đại diện cho quỹ đầu tư Columbus Startup Venture Capital Partners, Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch NextTech Group, Bùi Quang Minh (Minh Beta) - Chủ tịch HĐQT Beta Group, ông Nguyễn Văn Thái - Đồng sáng lập & Phó chủ tịch Tập đoàn Thái Hương, bà Lê Mỹ Nga - Chủ tịch Quỹ đầu tư Weangels Capital...

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Hạnh, đại diện NSX Shark Tank Việt Nam mùa 7 bày tỏ sự biết ơn đối với sự đồng hành, tình cảm của các start up cũng như nhà đầu tư dành cho chương trình.

Bà Lê Hạnh cho biết Shark Tank Việt Nam sẽ có nhiều điểm mới trong mùa 7 này.

Cụ thể, Shark Tank Việt Nam mùa 7 thu hút các nhà đầu tư nước ngoài về tham gia chương trình như shark Tillman Schulz đến từ Châu Âu hay các nhà đầu tư mới tại Việt Nam.

"Bên cạnh đó, Shark Tank Việt Nam mùa 7 không chỉ giới thiệu mô hình kinh doanh của các start up mà còn muốn đồng hành cùng các start up bán hàng. Do đó, chương trình sẽ thử nghiệm chương trình Shark Tank thương mại điện tử thế hệ mới do Shark Bình làm cố vấn…

Thử nghiệm 4 chương trình livestream để giới thiệu các sản phẩm đã xuất hiện trên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 7 thông qua các nền tảng Facebook, Tiktok để khán giả là người tiêu dùng vừa xem vừa mua được cũng như đánh giá chất lượng của sản phẩm đó" – bà Lê Hạnh cho hay.

Cũng theo bà Lê Hạnh, Shark Tank Việt Nam mùa 7 cũng có thêm những màn ăn mừng sau khi các start up giao dịch thành công với các nhà đầu tư.

"Dù không giao dịch thành công thì màn ăn mừng vẫn diễn ra vì bản thân các start up đã có được bước tiến trong chặng đường khởi nghiệp khi lên được sóng truyền hình giới thiệu mô hình, sản phẩm của mình" – bà Lê Hạnh nhấn mạnh.

Shark Tank Việt Nam mùa 7 là cầu nối các ý tưởng khởi nghiệp táo bạo với các nhà đầu tư tâm huyết và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh, khởi nghiệp đa dạng… thông qua 42 thương vụ kêu gọi đầu tư hấp dẫn, kịch tính và các màn đấu trí gay cấn với “cá mập” của các start up.

Tại buổi gặp gỡ có ý kiến cho rằng nhiều start up tham gia Shark Tank Việt Nam chỉ để truyền thông là chính, gọi vốn là phụ? Và Shark Tank Việt Nam mang tính giải trí nhiều hơn là đầu tư kinh doanh thật.

Shark Phạm Thanh Hưng

Trước ý kiến này, Shark Phạm Thanh Hưng, đại diện quỹ đầu tư Columbus Startup Venture Capital Partners cho rằng việc các shark hay start up tham gia Shark Tank Việt Nam được vào vòng phát sóng mục đích truyền thông hiển nhiên là có.

"Tuy nhiên, một số start up có mục tiêu rõ ràng đến để lợi dụng truyền thông từ chương trình thì nhà sản xuất lẫn các shark như chúng tôi không mong đợi hay khuyến khích việc đó.

Thậm chí chúng tôi cũng có phản ứng bực bội trước trường hợp gọi vốn giá trên trời, không dứt khoát không đàm phán, không nhân nhượng, chỉ giới thiệu về sản phẩm…" - Shark Phạm Thanh Hưng cho hay.

Bên cạnh đó, Shark Phạm Thanh Hưng cũng nhận định Shark Tank Việt Nam là một chương trình thực tế đúng nghĩa và nếu gọi nó là một gameshow giải trí thì khá buồn cho nhà sản xuất.

"Chương trình hoàn toàn không có sự sắp đặt nào và những chia sẻ, phát ngôn đôi lúc có sự bộc phát cho nên tính chất thực tế rất cao…

Tôi tin những người làm kinh doanh sẽ nhìn thấy bài học, kinh nghiệm, sự sẻ chia, thông cảm, sự động viên cổ vũ khích lệ lẫn nhau giữa cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong chương trình.

Những người không làm doanh nghiệp, không là một doanh nhân thì họ sẽ nhìn chương trình này ở góc độ giải trí. Đây là chuyện hết sức bình thường, chủ yếu là do góc nhìn của mỗi người" - Shark Phạm Thanh Hưng nói.

Shark Nguyễn Hoà Bình cũng mong mọi người hãy nhìn giá trị của Shark Tank Việt Nam dưới góc độ kiến thức.