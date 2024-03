Shinhan Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm ‘Shinhan – Sống an vui’

(PLO)- Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với quyền lợi bảo vệ nâng cao, có tên: “Shinhan – Sống an vui”.

“Shinhan – Sống an vui” là sự kết hợp hiệu quả giữa bảo vệ và tiết kiệm nhằm mang đến một giải pháp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro, đồng thời giúp khách hàng và gia đình chu toàn kế hoạch dài hạn với quỹ tài chính dự phòng cho những nhu cầu trong tương lai.

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp “Shinhan – Sống an vui”.

“Shinhan – Sống An Vui” mang đến 3 giải pháp bảo vệ nâng cao, gồm: bảo vệ trước 3 bệnh hiểm nghèo phổ biến; san sẻ nỗi lo viện phí và chi phí phẫu thuật; và gia tăng bảo vệ trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Cụ thể: (1) Quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế: hỗ trợ viện phí cho mỗi ngày nằm viện, nhân đôi mức hỗ trợ viện phí khi nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ chi phí phẫu thuật khi điều trị bệnh; (2) Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ tài chính lên đến 100% số tiền bảo hiểm và miễn thu phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng khi người được bảo hiểm chẳng may mắc ung thư, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim; (3) Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, chi trả 150% số tiền bảo hiểm hoặc tổng phí bảo hiểm đã đóng, tùy giá trị nào lớn hơn. Đặc biệt, Shinhan Life Việt Nam sẽ chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm chẳng may bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ, các quyền lợi tiết kiệm và quyền lợi đáo hạn có tổng số tiền được chi trả lên đến 150% số tiền bảo hiểm, “Shinhan – Sống An Vui” sẽ đồng hành cùng bạn xây dựng kế hoạch tích lũy từ hôm nay để tạo dựng nền tảng vững chắc trên hành trình chinh phục các mục tiêu, hoài bão trong tương lai. Ngoài ra, sản phẩm được thiết kế có thời hạn hợp đồng từ 10 năm đến 25 năm giúp khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình.

NM