Siết chặt an toàn PCCC tại hộ kinh doanh phế liệu 29/10/2024 06:00

(PLO)- Chính quyền phường 15, quận Gò Vấp thường xuyên giám sát, kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh phế liệu để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn PCCC và Cứu nạn cứu hộ.

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông ND ngụ hẻm 736, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết gần nhà ông có một hộ kinh doanh phế liệu ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị gây nghi ngờ về sự thiếu an toàn trong công tác PCCC của cơ sở.

Ông D đã báo chính quyền địa phương giải quyết nhưng bản thân nhận thấy các giải pháp chưa thật sự thỏa đáng.

Hộ kinh doanh phế liệu tại hẻm 736, phường 15, quận Gò Vấp. Ảnh: TRẦN MINH

Nguy cơ cháy nổ có thể diễn ra

Theo ông D, tại khu vực hộ này kinh doanh phế liệu không những thường xuyên bốc mùi hôi mà còn gây tiếng ồn từ sáng đến đêm. "Sau nhiều lần chúng tôi báo chính quyền địa phương thì tiếng ồn từ máy móc của hộ kinh doanh này có giảm nhưng chỉ giảm trong khoảng một tuần; còn mùi hôi vẫn tiếp tục nồng nặc. Chúng tôi thường xuyên phải đóng cửa để ngăn mùi và tránh chuột từ vựa ve chai. Điều mà chúng tôi lo ngại nhất từ hộ kinh doanh này là vấn đề PCCC. Lỡ có hỏa hoạn thì khó mà dập tắt bởi vì cơ sở này thu mua nhựa rất nhiều” - ông D nói.

Sau khi nhận được phản ánh của ông D, PV đã liên hệ với bà Văn Thị Loan, chủ hộ kinh doanh này. Bà Loan cho biết cơ sở thu mua của bà có giấy phép kinh doanh và đã trang bị đầy đủ thiết bị PCCC. Bà Loan cũng đã nhiều lần trao đổi với hàng xóm về việc gây ảnh hưởng, tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết.

“Trước đây do quá trình thu gom phế liệu, chúng tôi có sử dụng máy tời để vận chuyển ve chai nên gây tiếng động. Tuy nhiên, sau khi chính quyền địa phương nhắc nhở, chúng tôi đã khắc phục. Về việc gây mùi hôi như phản ánh của hàng xóm, tôi không đồng ý vì chúng tôi thu mua bịch ni lông, giấy,... không phải rác thải sinh hoạt, nên không gây ra mùi hôi" - bà Loan cho hay.

Bà Loan cũng cho biết thêm, việc cơi nới tôn là để che chắn không gây ảnh hưởng đến nhà kế bên, đồng thời để cơ sở được thông thoáng hơn.

Hộ kinh doanh ve chai có trang bị bình chữa cháy. Ảnh: HUỲNH THƠ

Địa phương sát sao PCCC tại các cơ sở phế liệu

Qua trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Bảo Duy, Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận Gò Vấp, cho biết cơ sở bà Loan hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 41M8034138 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 23-5-2017 với ngành nghề: thu mua phế liệu.

Về công tác quản lý tại địa phương, qua nhiều đợt kiểm tra, chưa ghi nhận cơ sở có sai phạm về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu dân cư và lấn chiếm lòng lề đường. Về PCCC, hiện có trang bị bình chữa cháy và hai người được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Đồng thời, cơ sở đã được lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC, đảm bảo đầy đủ về bố trí phương án chữa cháy của cơ sở, hồ sơ quản lý công tác PCCC, bản cam kết đảm bảo an toàn PCCC, bản vẽ sơ đồ mặt bằng nhà theo quy định.

“UBND phường thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận các kiến nghị liên quan tới việc vệ sinh môi trường, công tác PCCC đối với các cơ sở hộ kinh doanh thu mua phế liệu. Thường xuyên tổ chức buổi họp với Đội CS PCCC và Cứu nạn cứu hộ quận, cảnh sát khu vực có cơ sở thu mua phế liệu, Ban Điều hành Khu phố, các cơ sở hộ kinh doanh thu mua phế liệu về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu vực, PCCC tại các hộ kinh doanh phế liệu" - ông Duy nói.

Ông Duy cũng cho biết thêm, về việc hộ của bà Loan kinh doanh có tiếng ồn đã được cảnh sát khu vực tiếp nhận, kiểm tra, nhắc nhở vào ngày 25-9; ngoài ra mái tôn sát nhà 736/184 Lê Đức Thọ đã được tháo ra, trả lại hiện trạng như ban đầu (Biên bản ngày 16-10) và kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC ngày 17-10.

Cũng theo ông Duy, đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn, UBND phường thường xuyên ban hành các văn bản tăng cường công tác PCCC và Cứu nạn cứu hộ, kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường, trong đó có tuyến hẻm 736 Lê Đức Thọ.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục phối hợp Phòng TNMT quận, các phòng ban quận, công an quận, BCH công an phường, hệ thống chính trị từ phường đến khu phố vận động, tuyên truyền, định hướng chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, phường tiếp tục giám sát, kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các hộ kinh doanh phế liệu để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn PCCC và Cứu nạn cứu hộ.